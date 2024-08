Comenzó el VIII Rally de Innovación "Santiago te desafía"

El objetivo es adquirir destreza en la resolución de problemáticas locales, trabajando en un equipo interdisciplinario, con la presión del tiempo y presentando los resultados en formatos preestablecidos.

Con un importante número de participantes se inició este viernes en el Nodo Tecnológico el VIII Rally de Innovación “Santiago te desafía”, que sirve además como entrenamiento intensivo para el Rally Latinoamericano 2024.

El objetivo es adquirir destreza en la resolución de problemáticas locales, trabajando en un equipo interdisciplinario, con la presión del tiempo y presentando los resultados en formatos preestablecidos, con la novedad de que en esta oportunidad se realiza una edición ecológica, bajo el lema “Reduce, recicla, reutiliza”.

En el panel de apertura estuvieron el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; Carlos Siquot, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti); Mario Mondino, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y los rectores de las universidades Católica y Nacional de Santiago del Estero, Luis Lucena y Héctor Paz, respectivamente.

“Transitar el VIII Rally de Innovación habla de una consolidación muy importante, sobre todo que la connotación del rally nos habla como desafío en el tiempo. Hacer un equipo, definir objetivos, ser innovadores. Más allá de la entrega de distinciones, todos tenemos que crecer en lo personal, aprender en lo institucional y básicamente estar más preparados para lo que es un futuro provisorio. Felicito a todos los alumnos que se animaron hacer este desafío”, dijo Suárez tras dar la bienvenida a los participantes.

Por su parte, Lucena felicitó a los alumnos que han tomado la decisión de participar en este rally, “porque hay una vocación de prepararse para el Rally Latinoamericano”. “Pensamos que estos espacios son únicos, especiales y que hay que poder aprovecharlos”, señaló.

A su turno, Paz resaltó la relevancia de esta propuesta que desafía a los jóvenes a resolver situaciones problemáticas de la sociedad. “Eso nos coloca en un lugar donde los estudiantes son responsables también co-responsable de este espacio, de este lugar de esta casa común que es nuestro territorio”, consideró.

Por su parte, Montino dijo: “Celebramos que hoy en un programa de investigación el tema de sustentabilidad es crucial, porque prácticamente no hay programas de investigación que no tenga no solamente la sustentabilidad ambiental, sino también la sustentabilidad económica y fundamentalmente social, porque estamos insertos en el territorio y las mejoras tecnológicas no tienen que ir en contra del bien estar social de la población”.

Para finalizar, Siquot expresó su satisfacción porque cada año se van sumando más alumnos y mejores proyectos. “Me encanta la iniciativa de este año en particular de reciclar, la ecología felicitarlos a los organizadores y participantes y que este rally saque lo mejor de ustedes y se conviertan en sujetos de cambios por este país y el pueblo los necesita”, expresó.