El conmovedor homenaje a un mes del crimen de la joven: "Luz de Catalina Gutiérrez"

Se trata de una canción que recibió la familia de parte de un usuario, de quien no trascendió la identidad.

A un mes del femicidio de Catalina Gutiérrez en la ciudad de Córdoba, su papá, Marcelo, reveló que hace unos días recibió de forma anónima una canción que homenajea a su hija. La composición fue generada a partir de una voz de inteligencia artificial con el material que había disponible en las redes sociales de la joven de 21 años.

"Estábamos en casa. Eleonora, mi mujer, estaba en su cuarto y mi hija Lucía estaba conmigo en el living. No me acuerdo concretamente qué estábamos viendo. Y Lucía en un momento se pone el celular como para escuchar un audio. Y me dice, 'mirá, papá, lo que me acaban de mandar'", contó.

Al escuchar la canción, la familia se abrazó y lloraron juntos. "La letra y la melodía son muy dulces como lo era Catalina. Le agradecí a la persona que lo hizo. Tiene un seudónimo, pero realmente es increíble la melodía y lo que dice la letra", expresó Marcelo. La letra de la canción destaca la luz y el legado de la estudiante de arquitectura e influencer.

La familia de la joven agradeció este homenaje, a un mes del crimen, y pidió a los medios de comunicación la difusión de la canción. "Estamos todos conmovidos, agradecidos por esto que es un homenaje para Catalina justo a un mes de su asesinato", concluyó Marcelo.