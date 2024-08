Comercio y Sarmiento se miden por la Copa de Plata de la Liga Santiagueña

El Tripero y el Profe salen a escena en el partido de ida de los cuartos de final.

Comercio y Sarmiento se ven las caras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Plata del Torneo Anual que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, con la misión de sacar ventaja.

El Tripero llegó a esta instancia luego de clasificarse en el quinto lugar de la zona Capital con 16 unidades. En tanto que el Profe terminó cuarto en la zona Banda con 13 puntos.

Además de este encuentro, este domingo habrá otros tres por la Copa de Plata: Atlético Forres vs. Independiente de Beltrán, Unión de Beltrán vs. Instituto Santiago y Agua y Energía vs. Estudiantes de Huaico Hondo.