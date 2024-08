El desgarrador posteo de la hermana de Catalina Gutiérrez a un mes del femicidio: “Te busco todos los días”

Lucía recordó a la joven asesinada mediante un posteo en su cuenta de Instagram. El principal sospechoso, Néstor Soto, se encuentra alojado en el penal de Bouwer tras confersar el crimen.

A un mes del femicidio de Catalina Gutiérrez en Córdoba, su hermana Lucía le dedicó un desgarrador posteo. “Ya un mes, Catu. No entiendo nada. Aún duele muchísimo. Sé que me va a dolerme toda la vida”, comenzó en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Aún pienso por qué tuvo que pasarte esto a vos. No puedo aceptarlo. Te busco todos los días. Te necesito Te llevo conmigo en cada cosa que hago. Te siento conmigo. Ayudame. No me sueltes nunca la mano. No me dejes nunca sola”, lamentó.

Sobre el final, en el texto acompañado por una foto de las dos juntas con un atardecer de fondo, cerró: “Prometo luchar por vos toda mi vida. Donde sea que estés, solo pido que estés en paz. Te amo y vamos a estar juntas para toda la vida, mi cómplice y compinche”.