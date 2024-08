Defensa y Justicia superó a Banfield y sumó su primera victoria en la Liga Profesional

Luego de 11 encuentros, el Halcón pudo sumar de a tras al derrotar por 1-0 al Taladro en el cierre de la fecha.

Defensa y Justicia venció 1-0 a Banfield en el estadio Norberto Tomaghello por la undécima fecha de la Liga Profesional 2024 con el gol de Matías Sosa y no solo logró su primer triunfo después de ¡15 partidos! sino que también le escapa al último puesto de la tabla de posiciones.

Siempre que llovió, paró, y justamente en una lluviosa noche en Florencia Varela es que finalmente llegó a su fin la pésima racha que atravesaba el equipo de Francisco Meneghini, quien suma su primera victoria al frente de la escuadra auriverde después de ocho presentaciones con cuatro empates y misma cantidad de derrotas hasta esta noche.

En un duelo sin mayores emociones, fue el oportuno gol de Sosa en el inicio del complemento lo que definió la historia, un justificado resultado después de una sólida primera etapa donde el dueño de casa dominó las acciones pero no logró romper el cero. Con la ventaja poco cambio en el encuentro, con un Taladro que no logró hacer pie en Florencio Varela y volvió a caer después de tres jornadas al no poder generar peligro real en el área rival en ninguna ocasión.

Sin tiempo para más, fue victoria de Defensa y Justicia, que con la victoria ahora aparece en la vigésima sexta plaza con 8 puntos mientras que en la Tabla Anual salta a la decimoquinta ubicación con 34 unidades, a cinco de distancia de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por el lado de Banfield, la caída lo mantiene en la vigésima tercera colocación con solo 10 puntos mientras que en el acumulado de los dos torneos aparece en ese mismo puesto con 27 unidades. En la próxima fecha, el Halcón visitará a Instituto en Alta Córdoba mientras que el Taladro buscará la recuperación en su visita a Central Córdoba en Santiago del Estero.