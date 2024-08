Sexo, usos y abusos del peronismo en el poder

“En el peronismo siempre se garchó. No hay felicidad de un pueblo sin garchar. Los peronistas somos así. Nos gusta gozar, divertirnos” (Tolosa Paz)

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

“En el peronismo siempre se garchó”. Aunque fue antes de todo, la admisión de Victoria Tolosa Paz, actual diputada, ex ministra de Desarrollo Social, y pareja del presunto dueño del departamento de Puerto Madero donde pasa sus días Alberto Fernández podría leerse, en clave presente, casi como un “el que avisa no es traidor”.

Claro que la verborrágica amiga del ex presidente, que aún no se ha pronunciado en público después de las revelaciones de los últimos días, se quedó corta. “Vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo es parte importante de la vida: el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”, se despachó, allá por agosto de 2021, en plena campaña para las legislativas de ese año.

Paradojas: la fecha coincide por diferencia de días con los golpes que Fabiola Yañez denuncia haber recibido, a poco de conocerse las fotos de la fiestita de Olivos.

Lo que a Tolosa le faltó aclarar, visto y considerando lo que está saliendo a la luz, es que parece que lo de “garchar” (muy poco académico, pero como ella aclara “nosotros somos así”) y el goce era a como diera lugar, y de la manera que fuera. Sin reparar en límites, formas o deseos ajenos. Por las buenas o por las malas.

Siguiendo el estilo coloquial de Tolosa, la felicidad de un pueblo y la grandeza de la patria, te las debo. Del resto, parece que Fernández no se privó de nada: como un scout tardío, estaba siempre listo para una conquista acá, otra infidelidad allá. En el despacho presidencial, en la Quinta de Olivos, en una escapada a Puerto Madero; durante el almuerzo, de madrugada, en horario de trabajo. No importaba que afuera el país se viniera abajo: el profesor de Derecho cumplía a rajatabla con ese apartado de la doctrina peronista. Sin medir investidura, símbolos ni consecuencias.

Según contó Bernardo Vázquez en Clarín días pasados, la propia Cristina Kirchner se lo restregó en la cara en Olivos menos de 48 horas después de la derrota de 2021 en las PASO. “Dejá de joder con las minas que traés acá, sos un pajero pero sos el presidente”. Nobleza obliga, el término no es elegante pero es incuestionablemente descriptivo.

Lo que agrava el cuadro es que muchas de sus conquistas amorosas terminaban con un cargo o un contrato en el Estado, aun sin estar habilitadas para desempeñarlo: entre todos pagábamos la felicidad de unos pocos.

Más allá de estas irregularidades y de la investigación por corrupción en el escándalo de los seguros y el broker amigo, Fernández tendrá que dar cuenta, como es sabido, por otra gravísima acusación: la violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yañez.

Lamentablemente, el ex presidente no es el único entre los “compañeros”. José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, purga una condena a 16 años de cárcel en el penal de Ezeiza por violación a su sobrina y asistente a partir de “un sinfín de pruebas sólidas, precisas y concordantes”, según expresó el juez.

Fernando Espinoza, actual intendente K y mandamás en La Matanza, bastión por excelencia del peronismo, está procesado por abuso sexual simple en concurso real con desobediencia a la Justicia por la denuncia de una modelo que trabajó informalmente como su secretaria privada en ese municipio.

La Cámpora se vio obligada a crear un protocolo interno para sancionar los abusos contra mujeres y echó a 30 militantes, entre ellos uno de los mejores amigos de Máximo Kirchner, como consignó Mariano Roa en este diario.

Enrique Tierno Galván, el ex alcalde de Madrid, sociólogo y jurista al que llamaban “viejo profesor”, lo tenía claro: “El poder -decía- es como un explosivo: o se maneja con cuidado, o estalla”.