"En las primeras semanas de agosto llegaron listas de alimentos sin cambios, porque no se vende"

Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama.

En el inicio de la semana, Osvaldo Granados realizó un análisis de la actualidad política y financiera del país es un columna diaria que se emite por Radio Panorama.

El especialista comenzó hablando de la inflación. Destacó que la gente se pregunta por los datos de julio, que arrojaron una inflación del 4%. "Comparando con otros países de la región, Brasil tuvo un 0,3%, Chile 0,7%, Bolivia 0,5% y Paraguay 0,1%. Todos van a llegar a 4% en el año. Perdimos la noción de lo que es la inflación. Se sigue devaluando al 2%, todo el mundo sabía que no iba a ser fácil".

Por otra parte indicó que el consumo "cayó mucho" por lo que "en estas primeras semanas de agosto están llegando listas de alimentos sin cambios, porque no se vende. Si no se vende, no se aumenta. Lo que va a aumentar este año es el transporte, las prepagas, colegios, luz y gas, pero no los alimentos".

"Frente a esto, el problema es que no tenemos dólares. Sturzenegger dijo que está haciendo la reglamentación y mucho están esperándola, por inversiones de gas, energía y minería de casi 50 mil millones de dólares".