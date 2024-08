Beltrán celebró una jornada inolvidable para los niños y sus familias

Fue un evento lleno de alegría, donde la comunidad se unió para pintar sonrisas en los rostros de todos los niños, demostrando una vez más el valor de la solidaridad y el trabajo en conjunto.

En la localidad de Beltrán, se vivió una jornada que quedará en el recuerdo de todos los vecinos. Durante el evento, los niños fueron los protagonistas al disfrutar de juegos, golosinas, juguetes, y deliciosas chocolatadas, en un ambiente lleno de alegría y camaradería.

Las madres de la comunidad, quienes organizaron este evento con dedicación y esmero, se encargaron de que no faltara nada. Para financiar la celebración, realizaron bingos y rifas, donde cada quien aportó su granito de arena, logrando así un agasajo que superó todas las expectativas.

La participación de los padres fue otro de los puntos destacados de la jornada. No solo acompañaron a sus hijos, sino que también se sumaron a las actividades. Las madres se animaron a bailar, contagiando su entusiasmo a los más pequeños, quienes no dejaron de sonreír durante todo el día.

