Día Mundial de las papas fritas: por qué se celebra cada 20 de agosto

Uno de los snacks más deliciosos y populares en todo el mundo. Enterate por qué festejamos su día.

Cada 20 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Papas Fritas. Y es que son la comida o el acompañamiento más popular y elegido en todo el mundo por los clientes de restaurantes, bares o casas de comida rápida. Ya sea solas, o con todo tipo de aderezos y salsas no pueden faltar en ningún restaurant. Se estima que su origen se remonta al siglo XVII, debido a que los belgas las usaban como reemplazo del pescado frito cuando los ríos se congelaban en época invernal. En la ciudad de Brujas, existe el museo de la papa frita, llamado "Friet Museum". Por qué se celebra cada 20 de agosto el Día Mundial de las papas fritas Si bien su historia se remonta al siglo XVII en Bélgica, el país que más consume papas fritas en todo el mundo. A lo largo de los años fueron haciéndose populares en todo el mundo. En 1801 llegaron a los Estados Unidos de América gracias al presidente Thomas Jefferson, que sorprendió a sus invitados con este alimento en una cena en la casa blanca. El término papas fritas (French Fried Potatoes) se publicó por primera vez en Inglaterra en el año 1856, en el libro Cookery for Maids of All Work de Eliza Warren. Además, en 1920 se inventó la primera máquina cortadora de papas, cortando de manera rápida y uniforme cada una de ellas.