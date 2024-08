Comenzó el paro universitario de 48 horas en reclamo de mejoras salariales

La medida de fuerza se lleva adelante este martes y miércoles. La propuesta que hizo el Gobierno nacional fue un incremento del 3% en agosto y del 2% para septiembre. Los gremios piden un 40 por ciento.

Sindicatos de docentes y personal no docente universitario llevarán a cabo un paro de 48 horas en reclamo al Gobierno nacional por aumentos salariales. La medida comenzará este martes y finalizará a última hora del miércoles. La semana pasada, el inicio de clases de las universidades se vio suspendido por la falta de acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las autoridades universitarias. En un comunicado, el Frente Sindical Universitario invitó a todos los trabajadores de las universidades nacionales a participar en las jornadas de protesta según las propuestas de las asociaciones locales. La medida se suma a la medida de fuerza de 72 horas que se llevó a cabo la semana pasada con motivo de la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias. En paralelo, los gremios están considerando organizar una nueva Marcha Federal Universitaria en septiembre, tras la manifestación hicieron en abril. Gremios inician paro por 48 horas en las universidades El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, aseguró que "el Gobierno quiere destruir la universidad pública" y manifestó que "todos tienen en claro que lo que pasó con los sueldos de los profesores universitarios y que es un ajuste mucho mayor que el resto de los salarios de toda la administración pública". “Un profesor universitario adjunto, que trabaja con dedicación exclusiva, arranca cobrando de sueldo básico 800 mil pesos, está por debajo de la línea de pobreza. Un administrativo cobra un poco más de 500 mil, está peleando con la indigencia”, cuestionó Yacobitti. Además, aseguró que el Gobierno "está intentando quitar legitimidad de algo que funciona bien, haciendo que de a poquito funcione mal, cerrándole el grifo. No tengo ninguna duda de que Javier Milei quiere cerrar la universidad pública porque es parte de lo que él llama una organización criminal, que es el Estado". El paro que inicia este martes 20 de agosto y culminará el miércoles 21 cuenta con el apoyo de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA). El reclamo de la UBA por la situación salarial de los docentes y no docentes El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA mantuvo una reunión este martes, donde se aprobó una declaración con respecto a la situación salarial de los docentes y no docentes que trabajan en las universidades nacionales. Además, pidieron al Gobierno que ''responda rápidamente y de manera sensible'', tal como lo hizo luego de la marcha nacional universitaria del pasado abril. Los docentes y no docentes de las universidades nacionales se vieron afectados con un ''deterioro del 40% en relación a la inflación acumulada'' desde fin de año hasta la actualidad, y a su vez ''han sido discriminados respecto a la pauta general de aumentos en el sector público quedando un 20% por debajo de los aumentos registrados en el sector''. El Gobierno había destacado que era necesaria una actualización del presupuesto de las universidades nacionales, luego de lo que fue la marcha de abril pasado, aunque sólo se efectivizaron los gastos de funcionamiento que representan apenas el 10% del total del presupuesto.