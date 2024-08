“Es una inútil”: Yanina Latorre destrozó a Karina Mazzocco

La panelista, al igual que Ángel de Brito, cruzó a la conductora por decir que "Bendita debe ser el programa más visto en la brecha horaria".

Yanina Latorre apuntó contra Karina Mazzocco por chicanear a LAM (América TV) al aire de A la tarde (América TV) y fue filosa.

"La genial Karina Mazzocco, llena de éxitos, gran comunicadora, metedora de primicias y rendidora en rating...", introdujo irónica al aire de Yanina 107.9 (El Observador).

Acto seguido, Latorre se hizo eco de las declaraciones de Mazzocco y disparó: "Bendita es un programón, pero es un programa más de edición de videos de lo que pasó en el día. Si querés saber qué pasa en la farándula, es LAM".

"Es una caradura... una piba que está en A la tarde, le producen el programa, no mete un dato, no tiene información, pone cara de pelotu... y no ganó un día en América y menos en su brecha... no puede tirarnos así abajo del bombo", siguió.

"La envidia por la envidia. Ahora que se agarre en manos de Ángel. Yo ya la odiaba porque para mí es una inútil, pero ahora la odia Ángel", concluyó Yanina.