Árbitro internacional para dirigir el clásico entre Güemes y Mitre

El encargado de impartir ley en el duelo del próximo sábado será Nicolás Lamolina.

La AFA anunció la nómina de árbitros encargados de dirigir los diferentes encuentros correspondientes a la 29ª fecha de la Primera Nacional, en donde se disputará el duelo entre equipos de Santiago del Estero en el interzonal.

Güemes recibirá a Mitre el próximo sábado 24 de agosto a las 16.05 en el estadio Arturo Gelasio Miranda con un árbitro internacional encargado de impartir ley. Se trata de Nicolás Lamolina, quien tendrá a Facundo Rodríguez y Mariano Rosetti como asistentes y como cuarto árbitro a Eduardo Gutiérrez.

El resto de las designaciones:

Zona “A”

Sábado 24-08

Arsenal vs. San Martín (T.), a las 13.05 horas (TV)

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1:Hugo Páez

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Tristán Suarez vs. San Miguel, a las 18.00 horas

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Hugo Hartung

Cuarto árbitro: Kevin Alegre

Domingo 25-08

Alvarado (M.D.P.) vs. G. y Esgrima (J.), a las 15.00 horas en estadio Jose M. Minella

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Leandro Núñez

Cuarto árbitro: Sergio Testa

Brown (P.M.) vs. Estudiantes, a las 15.00 horas

Árbitro: Brian Ferreyra

Asistente 1: Rubén Bustos

Asistente 2: Malvina Schiel

Cuarto árbitro: Luciano Julio

Patronato (Paraná) vs. Ferro Carril Oeste, a las 16.00 horas

Árbitro: Joaquín Gil

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Federico Cuello

Cuarto árbitro: Adrián Franklin

Agropecuario Arg. vs. Talleres (R.E.), a las 16.00 horas

Árbitro: Gastón Monsón

Asistente 1: Nicolás Bravo

Asistente 2: Darío Rojas

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre

San Martín (S.J.) vs. Chacarita Juniors, a las 16.00 horas

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

Racing (Cba.) vs. Dep. Maipú (Mza.), a las 17.00 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Daniel Zamora

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

Lunes 26-08

All Boys vs. Quilmes, a las 19.00 horas (TV)

Árbitro: Edgardo Zamora

Asistente 1: Lucio Méndez

Asistente 2: Mario Bardina

Cuarto árbitro: Julio Barraza

Zona “B”

Sábado 24-08

Brown (Adrogué) vs. Def. Unidos, a las 15.00 horas

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Mariano Altavista

Asistente 2: Eugenia Rocco

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

Def. de Belgrano vs. At. de Rafaela, a las 20.05 horas (TV)

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Mauro Ramos

Cuarto árbitro: Gastón Suárez

Domingo 25-08

Dep. Morón vs. Alte. Brown, a las 13.40 horas (TV)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Andrés Barbieri

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Damián Rubino

Temperley vs. Atlanta, a las 14.10 horas

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Iván Aliende

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

Almagro vs. Dep. Madryn, a las 15.00 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Juan Manuel Vázquez

Asistente 2: Juan Viglietti

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

G. y Esgrima (Mza.) vs. Estudiantes (Río IV), a las 15.30 horas

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Gonzalo Ferrari

Asistente 2: Javier Mihura

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan

G. y Tiro (Salta) vs. Aldosivi (M.D.P.), a las 15.30 horas

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Rodrigo Rivero

Chaco For Ever vs. San Telmo, a las 16.00 horas

Árbitro: Yamil Possi

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Giuliano Grillo

Cuarto árbitro: Maximiliano Agi

Lunes 26-08

Nva. Chicago vs. Colón, a las 16.10 horas (TV)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Pablo Gueltieri

Asistente 2: Damián Olivetto

Cuarto árbitro: Ignacio Lupani