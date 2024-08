Referentes de distintos sectores de la política en Santiago del Estero mantuvieron un debate en Libertad de Opinión

Betty Luján por parte de la Libertad Avanza, Gerardo Floridia de Juntos por el Cambio, Juan Manuel Sufloni por el Justicialismo y Facundo Pérez Carletti del PRO, participaron este martes en una nueva edición de Libertad de Opinión.

Referentes de distintos sectores de la política en Santiago del Estero participaron este martes en una nueva edición de Libertad de Opinión en donde dialogaron sobre el Gobierno Nacional y también de las elecciones provinciales del año 2025.

Primeramente hizo uso de la palabra Betty Lujan, representante de la Libertad Avanza en Santiago del Estero y se refirió a las próximas elecciones provinciales: “Es algo largamente esperado poder tener un espacio donde podamos expresarnos libremente y LLA definitivamente lo es. A nivel nacional se nos ha permitido representarlos y eso ha generado una expectativa muy grande, sobretodo en la juventud”, expresó.

Luego aseguró que “estamos a pocos pasos de la oficialización del partido en Santiago del Estero, hemos completado el número de aficiliaciones. Logramos unir todo lo que era en su momento diferentes facciones, va a haber diferencias por supuesto pero vamos a crear un espacio donde podamos expresarnos todos”.

Por otra parte, Gerardo Floridia, referente de Juntos por el Cambio, afirmó que “las elecciones se van a dividir en provinciales y nacionales, por lo tanto es un desafío para nosotros encontrarnos con dos elecciones en donde debemos ser serios en el armado político. De cuatro años en tres hay elecciones, osea hay un sistema permanente de buscar votos y este es un año donde se empieza a conversar con todos los sectores a fines, creo que se debe ser consecuente con que haya una unidad programatica por sobre todas las cosas, más allá de los sectores que lo integran”.

“Esta construcción política del diálogo, el de llevar adelante una propuesta diferente para la provincia es un gran desafío, trabajamos día a día”, aseguró.

Como representante del Justicialismo, Juan Manuel Sufloni, expresó: “Yo pertenezco a una concepción totalmente distinta a lo que es un proyecto individualista, tenemos en nuestro adn que los movimientos colectivos cuando se sectorizan fracasan y cuando se construyen sólidamente hay resultados. Tenemos un gobierno con una concepción totalmente distinta en cuanto a lo que es el rol del estado por ejemplo, hoy la palabra justicia social es malapalabra. Este movimiento colectivo que conforma el Frente Cívico tiene una gestión, tiene logros para exhibir”.

Por otro lado, Facundo Pérez Carletti, como referente del PRO, planteó la necesidad de una unidad en la oposición para las elecciones provinciales: “El oficialismo va a utilizar todo el aparato para hacer la mejor elección posible como lo vienen haciendo, eso no depende de nosotros, lo que si depende es el intentar buscar puntos en común, si se logra esto podemos tratar de unificar una propuesta. No solo vamos a producir algo que hace muco tiempo no pasa en Santiago, sino que estoy convencido que la oposición se va a volver muy competitiva para pelear palo a palo con el oficialismo el año que viene. El que quiere un cambio en Santiago, que son muchos y cada vez son más, están exigiendo eso y eso es lo que hay que escuchar”.

“La gran innovación del año que viene es tratar de escuchar a los que quieren un cambio, que saben que si la oposición va dividida es favorecer al oficialismo. Creo que hay muchas coincidencias y espero que estemos a la altura de las circunstancias de lo que se juega en la provincia el año que viene”, enfatizó.