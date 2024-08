"La mayoría de los analistas económicos creen que no pasará nada hasta diciembre"

Así lo informó en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Este miércoles, el especialista en política y economía Osvaldo Granados se refirió a la actualidad del país como hace a diario en su columna que se emite por Radio Panorama.

Granados se refirió a las finanzas del país y recordó que Alberto Fernández y Sergio Massa "dejaron 11 mil millones de dólares negativos en el Banco Central".

"Con el cambio de gestión, en los primeros meses se recuperó y parecía que había cierto equilibrio. Después en junio y julio se perdieron dólares y el Riesgo País actualmente no baja de 1500. Pero además, algunos analistas dicen que el Banco Central vuelve a estar en negativo y por eso Caputo en diciembre va a ir a Arabia Saudita para vender el RIGI, y además va a haber un fondo catarí bastante importante", indicó.

Señaló que el Gobierno Nacional "busca algún préstamo, que en Argentina son caros por el Riesgo País. Necesitamos que nos pongan una nota mejor para poder pedir prestado a una tasa más o menos razonable, porque sino no te presta nadie o lo hace muy caro".

"Para la mayoría de los analistas no pasa nada de acá hasta diciembre. Después, quizás se salga del cepo o haya una corrección más fuerte del dólar. El blue, el MEP y el CCL no se mueven y no aparecen en la tapa de los diarios", agregó.

Finalmente informó que el blanqueo ya cuenta con 14 mil personas fijas y empresas que abrieron las Cuentas Especiales de Regulación de Activos (CERA) y anticipó que "esto recién empieza".