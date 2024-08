Descubrió en TikTok un video de su padre muerto y la situación conmovió a los usuarios de las redes sociales

Ni bien lo vio, decidió enviárselo a su madre para confirmar que se trataba de él. “Sí, ¿de dónde sacaste ese video?”, le dijo la mujer.

Una joven tuvo un hallazgo inesperado mientras navegaba por TikTok: encontró un video de su padre fallecido hace tres años. Pero todo comenzó cuando la joven estaba mirando clips en la red social china y la publicación de una chica con su padre la invitó a reflexionar.

“Un día antes de mi cumpleaños estaba mirando videos y me encuentro con un video de una nenita y su papá en la cancha. Nosotros, fanáticos de River, fuimos a la cancha toda la vida juntos, entonces ver esos videos es fuerte y me largué a llorar”, dijo Lorena Sanz.

La situación la impactó de tal manera que se lamentó no tener esas imágenes con su propio padre. “Qué lástima que no tenemos ningún video de cuando yo era chiquita e iba con él a la cancha y me subía en sus hombros y gritábamos y cantábamos canciones de River, porque en ese entonces no se filmaba”, La situación la hundió en la melancolía y enseguida confesó: “Lo extraño demasiado”.

Sin embargo, luego de secar sus lágrimas se cruzó con otro video titulado “River vs. San Pablo, venta de entradas 1997″. Decidió verlo con la esperanza de toparse con algún recuerdo familiar y para su sorpresa, vio a su padre en la fila para comprar los tickets.

Inmediatamente, la joven envió el video a su madre para confirmar lo que estaba viendo, mientras lloraba cada vez con más intensidad. Su madre confirmó que, efectivamente, era él, lo que desencadenó una fuerte emoción en ambas. Lorena compartió esta experiencia en TikTok, relatando cómo lloraba al recordar los momentos que pasaron juntos en el estadio. “Mi mamá me respondió ‘sí, ¿de dónde sacaste ese video?’ Imaginá mi llanto”, narró.

La situación rápidamente se volvió viral, generando una oleada de reacciones en la plataforma. Usuarios de TikTok se mostraron conmovidos por la historia. Lorena explicó que no tenían grabaciones de aquellos tiempos y se sorprendió de que justo apareció dos minutos después de lamentarse por no tener esos videos.

A raíz del impacto de su historia, Lorena decidió publicar el video encontrado, mostrando a su padre con la camiseta de River Plate en la previa al partido, reviviendo aquellos recuerdos y permitiendo que otros también le brindaran su apoyo. A pesar de que algunos podrían considerar el encuentro con el video una casualidad, Lorena siente que fue como un mensaje de su padre, manifestando: “Para mí, que fui criada a base de las enseñanzas de Cris Morena y creo en el universo, fue mi viejo que me mandó esto de regalo de cumpleaños. Fui la mujer más feliz del mundo”, concluyó en su relato.