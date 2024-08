Hallaron restos humanos en un área turística de Nueva York

Por segunda vez en menos de una semana. El primero ocurrió el lunes 19 de agosto, cuando un oficial del Departamento de Parques halló un cráneo y otros huesos.

Nuevos descubrimientos de huesos humanos cerca de Jane’s Carousel, en el East River de Brooklyn, están siendo investigados por las autoridades de Nueva York. Ya van dos hallazgos de este tipo en lo corrido de la presente semana según informaron medios locales.

El primero de estos ocurrió el lunes 19 de agosto, cuando un oficial del Departamento de Parques encontró un cráneo y otros huesos en la orilla cercana al Brooklyn Bridge Park, según informó la Policía de Nueva York (NYPD). La segunda serie de restos, incluyendo un fémur, fue descubierta en el mismo lugar en las primeras horas del miércoles 21 de agosto, de acuerdo con ABC News.

La Oficina del Médico Forense está investigando ambos hallazgos para determinar si pertenecen a la misma persona, según señaló la Policía de Nueva York. En cuanto a los huesos encontrados el miércoles, WABC, una estación de radio de Nueva York, reportó que además del fémur se hallaron varios huesos más pequeños.

El Brooklyn Bridge Park, un lugar emblemático y muy visitado por turistas internacionales, es conocido por sus vistas panorámicas de los puentes de Brooklyn y Manhattan y la presencia del Jane’s Carousel, un carrusel histórico construido en 1922. La zona, que también incluye almacenes de ladrillo del siglo XIX, se ha convertido en un punto muy fotogénico de la ciudad.

El parque y su entorno, incluyendo la comunidad de DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass), han sido durante mucho tiempo un epicentro cultural y turístico de Brooklyn, atrayendo tanto a locales como a turistas gracias a sus vistas y actividades recreativas.

El primer conjunto de huesos fue descubierto por un oficial de la policía de Nueva York de manera fortuita mientras realizaba una patrulla rutinaria, lo cual instigó una rápida y minuciosa revisión del área, según informó la agencia de prensa The Associated Press.

Las autoridades están utilizando varias técnicas, incluidas las imágenes satelitales y los datos abiertos de medios sociales, para obtener información adicional y entender mejor la magnitud de estos hallazgos. Hasta el momento, el Departamento de Parques de Nueva York no ha emitido más declaraciones sobre el descubrimiento.

Este incidente ha despertado la curiosidad y preocupación de los residentes y visitantes del parque, quienes usualmente aprovechan la zona para actividades recreativas. La policía ha instado al público a que informe de cualquier información relevante y a mantener la calma mientras continúan las investigaciones.

Las investigaciones en curso continúan revelando detalles importantes, y es probable que los resultados preliminares otorguen más claridad sobre la identidad de la persona o personas a las que pertenecen los huesos, y sobre las circunstancias que llevaron a que sus restos terminen en esta ubicación específica.

El parque, que a diario recibe una gran afluencia de turistas y locales, se convirtió inesperadamente en el escenario de una rigurosa investigación policial que busca resolver este misterioso caso.