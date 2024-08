Vélez de San Ramón sacó ventaja con una contundente victoria ante Mitre

El Fortín pegó fuerte de visitante, se impuso por 4-1 y quedó a un paso de las semifinales de la Liga Santiagueña.

Después un tiempo de espera, el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Oro entre Mitre y Vélez se disputó. Y el que se quedó con la victoria fue el equipo de San Ramón que se impuso por un contundente 4-1 en el predio de Produnoa para quedar a un paso de meterse en las semifinales de la Liga Santiagueña.

Los goles para el conjunto bandeño fueron marcados por Carlos Torres, a los 13 minutos del primer tiempo, Rodrigo Ledesma, a los 14, Héctor “Chami” Pérez, a los 34 del complemento, y Deiby Lastra, a los 36. Mientras que el tanto del descuento de los capitalinos fue anotado por Nicolás Ruiz a los 20 minutos de la segunda parte.

Con este resultado, Vélez sacó una clara ventaja en la serie que se definirá el próximo martes a las 15 en San Ramón.

Cabe mencionar que el ganador de este cruce entre Vélez y Mitre se enfrentará en las semifinales con el vencedor del duelo que sostienen Central Argentino y Sportivo Fernández.

Lo que se juega este fin de semana



Más allá de estos encuentros, tanto la Copa de Oro como la Copa de Plata seguirán con sus encuentros durante este fin de semana con la siguiente programación:

Domingo

16.00 - Villa Unión vs. Independiente de Fernández

16.00 - Sportivo Fernández vs. Central Argentino

16.00 - Estudiantes de Huaico Hondo vs. Agua y Energía

16.00 - Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres

Lunes

21.00 - Sarmiento vs. Comercio

Martes

15.00 - Vélez de San Ramón vs. Mitre (partido de vuelta)