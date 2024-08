Emilia Attias publicó la foto más hot de su carrera y sus seguidores mataron al Turco Naim

La modelo posó con impactantes conjuntos inspirados en los 90 y quedó al borde de la censura con uno de ellos: se puso una bombacha mini con abertura en la zona del cavado.

Emilia Attias volvió a dar que hablar en las redes sociales. Esta vez, compartió una serie de fotos que realizó para una línea de ropa interior y dejó estupefactos a sus seguidores, que no tardaron en acordarse del Turco Naim. Le comentaron que desde que se separó del actor está más sensual que nunca y que le vino bien haber vuelto a la soltería.

La modelo posó con impactantes conjuntos inspirados en los 90 y quedó al borde de la censura con uno de ellos: se puso una bombacha mini con abertura en la zona del cavado. “Yo solo me pregunto qué se sentirá mirarse al espejo y saber que sos Emilia Attias”, “No sos real”, “Te separaste y te iluminaste. Estás más diosa que nunca”, “Esta mujer es la más hermosa de la Argentina”, “Qué bien te sentó terminar con el Turco, estás desatadísima. Bomba total”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Emilia Attias

En las últimas semanas, la ex Casi ángeles estuvo involucrada en rumores de romance con Cachete Sierra, con quien se la vio en la Patagonia. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó que entre ellos exista algo más que un vínculo amistoso, aunque los fans de la telenovela juvenil se ilusionaron mucho.

Te recomendamos: Los días de soltera de Emilia Attias en París junto a una ex Casi Ángeles

Filtraron el drama que Emilia Attias vivía con el Turco Naim a la hora de hacer el amor

Emilia Attias y el Turco Naim tomaron caminos diferentes después de 20 años de relación. Así se conoció hace casi dos meses, cuando Yanina Latorre no solo dio el nombre del tercero en discordia. La panelista también indicó que tenían problemas en la intimidad y que eso fue uno de los motivos que habría llevado a la actriz a vivir una aventura con otro.

“Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo ‘no te aguanto más’. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas. Ella llegó un día y lo rajó. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”, disparó al aire de LAM (América).

Te recomendamos: El deslumbrante cambio de look de Emilia Attias tras su separación del Turco Naim

Acto seguido, dijo: “Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo que lo certifica. La banco a ella. El tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo...”.