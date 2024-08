Aberrante e irreproducible: así es el contenido que le secuestraron al diputado acusado de pedofilia

Se trata de Germán Kiczka quien perdió los fueros por esta situación en las últimas horas y está prófugo. Su hermano Sebastián también se encuentra involucrado.Se investiga si huyeron a España.

El miércoles 28 de febrero un grupo especializado de la Policía de Misiones llegó a Apóstoles, una localidad ubicada en el sur de la provincia, con el objetivo de allanar la casa del diputado provincial Germán Kiczka y la de su hermano Sebastián. El motivo del procedimiento: una acusación de pedofilia contra los hermanos, involucrados en una investigación internacional donde se perseguía a sospechosos que distribuir material sexual infantil. En el allanamiento, los efectivos se llevaron una decena de celulares y notebooks que fueron analizados.

Los peritos que se adentraron en los dispositivos de los Kiczka encontraron fotos, videos y chats con aberraciones de una perversión extrema: videos donde niños son violados por animales y chats donde los investigados hablaban de situaciones con menores que podrían consistir una violación.

Infobae accedió al documento de 14 páginas firmado por el juez del caso, Miguel Ángel Faría, donde explica lo que se encontró. Muchas de las descripciones del material encontrado, son irreproducibles.

El magistrado explicó que la causa comenzó el 16 de enero de este año, cuando la fiscal porteña Daniela Dupuy recibió una notificación en su casilla de correo.

Inmediatamente comenzó una investigación que identificó 8 domicilios sospechados. El 28 de febrero, se llevaron a cabo los allanamientos. Entre ellos, los de los hermanos Kiczka.

A Germán, legislador provincia, que perdió los fueros por esta situación en las últimas horas, le secuestraron una notebook marca Acer.

Germán Kiczka

Según el informe, en ese dispositivo se encontraron “archivos de videos de una persona de sexo femenino que según lo que expresa la misma en el video, tenía 16 años”. No fue todo.

Además, en la misma computadora se hallaron “imágenes y varios archivos de video de prácticas zoofílicas que involucran a menores, con una edad presuntiva, inferior a 13 años, en actos sexuales con animales”. Por otro lado, se descubrió que el legislador utilizada la aplicación eMule, un programa popular años atrás, cuyo finalidad es compartir todo tipo de archivos. Muchas veces, es usada por pedófilos. Sobre este punto, los peritos explicaron: “el usuario ´German´ tenía la carpeta llamada ´incoming´, y dentro de esta, dos sub carpetas creadas con los nombres “Nueva carpeta” y “Nueva Carpeta 2″, en su interior se pudieron visualizar los archivos en cuestión. Además de la computadora, se analizó también un celular utilizado por Sebastián, hermano del legislador. Allí también se encontró material sumamente comprometedor.

Luego, los peritos se toparon con los chats de WhatsApp del hermano del legislador, tal vez, tan graves como los videos mismos.

Los chats del hermano del diputado: “Me tengo que sacar esa adicción a los menores”

Germán Kiczka

En charla con una persona que sería menor de edad, Kiczka le escribe: “Yo me baje una app para ver nenitas...12 años ...”. La otra persona le responde: “Vos me pasaste uno una vez y tenia como 7″. Luego el acusado vuelve a escribir: “Quiero la de 14.... No sé cómo, pero siempre zafó”.

Luego, aseguró haber tenido sexo con menores.

En otra conversación, le escribió a otra menor con la que chateaba habitualmente: “ESTOY CON MI VECINITA. La voy a esperar 3 años más máximo”.

La interlocutora le escribe: “Pero calmate, Sebastián, tiene como cinco años la nena”.

Sebastián Kizcka remata esa charla con la siguiente frase: “Bueno la voy a esperar 5 años.. Ay Dios, me tengo que sacar esa adicción a las menores”.

El juez Faría ya ordenó la detención de los dos hermanos. Investigadores del caso sospechan que podrían estar prófugos en Europa, puntualmente en España.