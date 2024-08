Unión de Beltrán avanzó en la Liga Santiagueña tras eliminar en los penales a Instituto Santiago

Empataron 0-0 en el tiempo reglamentaria y desde los doce pasos, el Cruzado se impuso por 4-3 para avanzar a la siguiente fase.

Unión de Beltrán logró meterse en los cuartos de final de la Copa de Plata de la Liga Santiagueña al derrotar en los penales, por 4-3, a Instituto Santiago luego de igualar 0-0 en el tiempo reglamentario.

Ambos equipos no se habían sacado ventajas en la ida por lo que llegaron a este encuentro en el estadio Dr. Osvaldo Juárez, con la misión de quebrar la paridad. Les costó mucho y terminaron definiendo el pasaje a la próxima fase desde los doce pasos.

En la definición desde los doce pasos, para Unión de Beltrán anotaron Benjamín Villalba, Fernando Figueroa, Marcelino Díaz y Ángel Carabajal, mientras que el arquero Luis Zaburgo le atajó el remate a Gonzalo Ibáñez.

En tanto que para Instituto Santiago marcaron Kevin Corvalán, César González y Pablo Zaburgo, mientras que Federico Cura le atajó el remate a Agustín Ferreyra, mientras que, en el último remate, el arquero Luis Zaburgo la tiró por arriba del travesaño.

Ahora el elenco de la Capital del Melón esperará su rival en los cuartos de final que será uno de los perdedores de los cuartos de final de la Copa de Oro, el cual se definirá por tabla general.

Lo que se juega este fin de semana

Más allá de estos encuentros, tanto la Copa de Oro como la Copa de Plata seguirán con sus encuentros durante este fin de semana con la siguiente programación:

Domingo

16.00 - Villa Unión vs. Independiente de Fernández

16.00 - Sportivo Fernández vs. Central Argentino

16.00 - Estudiantes de Huaico Hondo vs. Agua y Energía

16.00 - Independiente de Beltrán vs. Atlético Forres

Lunes

21.00 - Sarmiento vs. Comercio

Martes

15.00 - Vélez de San Ramón vs. Mitre (partido de vuelta)