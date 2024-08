Tamara Pettinato habló por primera vez sobre los chats de Alberto Fernández y Fabiola Yañez

El expresidente le habría enviado a la ex primera dama los temas que se iban a tocar en “Bendita” y las especulaciones sobre el rol de la panelista en la filtración no tardaron en llegar.

En las últimas horas se viralizaron nuevas capturas de chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. En la conversación, el expresidente le reenvió un mensaje que decía qué temas se iban a tocar en Bendita (El Nueve), por lo que ahora aseguran que era Tamara Pettinato quien filtraba la información.

Intrusos (América) fue a buscar la palabra de la hija de Roberto Pettinato sobre este tema y ella fue contundente. “No voy a contestar cualquier bolu... que dicen. Que se hagan cargo ellos. Lo que inventan, problema de ellos”, disparó.

“No sé de qué hablan porque ni siquiera lo vi. No voy a contestar cosas de las que no sé ni de qué hablan”, añadió.

También le consultaron sobre su continuidad en el programa de Beto Casella. Respecto a ese tópico, indicó: “Nadie se comunicó conmigo”. Por otro lado, agradeció la defensa de Elizabeth Vernaci: “La amo, es mi amiga. Todo lo que dijo estoy de acuerdo”.

Por último, explicó que no habló con Casella después de su última aparición en el panel. Tras eso, cerró la puerta de su camioneta y se fue.