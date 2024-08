Tigre aplastó a Unión de Santa Fe y lo privó de la chance de subirse a la cima

El Matador fue contundente y se impuso por 5-1 ante un Tatengue que dejó pasar la posibilidad de convertirse en líder.

En la noche del sábado hubo cruce entre dos equipos con realidades muy distintas pero que invirtieron roles y Tigre, que pelea por no descender, goleó 5-1 a Unión, que no pudo subirse a la punta de la Liga Profesional, en la fecha 12. Con hat-trick de e Florián Monzón, y goles de Blas Armoa y Gonzalo Maroni, el Matador celebró en el Estadio José Dellagiovanna ante el Tatengue, que descontó en los pies de Nicolás Orsini.

El equipo de Sebastián Domínguez golpeó primero sobre el cuarto de hora de juego, tras una gran jugada colectiva por derecha que terminó con Martín Ortega llegando al fondo y metiendo el centro al primer palo para el anticipo de Florián Monzón. Justo antes del descanso, un córner desde la derecha fua al punto de penal y Monzón atropelló a pura potencia para ganar de cabeza y estirar la ventaja.

El complemento tuov un arranque electrizante. A menos de dos minutos de comenzar, un pelotazo largo a la espalda de la defensa fue aprovechado por Tomás Galván, que la tocó al medio para la aparición de Blas Armoa. Del saque del medio, Tigre la recuperó, Gonzalo Maroni encaró y sacó un zurdazo bajo que se metió contra el palo izquierdo de Thiago Cardozo y sentenció el cuarto. El equipo del Kily González reaccionó y a los cinco minutos, Nicolás Orsini entró solo por el fondo y la empujó para descontar.

Sobre la media hora de juego, Monzón quedó mano a mano y la pinchó con sutileza por sobre el arquero para sentenciar el tercer en su cuenta personal y el quinto del elenco local. No hubo más emociones y Tigre se quedó con un triunfazo por goleada 5-1. Con este resultado, el Matador salió del último puesto en la tabla anual y, por ahora, se salva del descenso. Por su parte, Unión no pudo aprovechar el empate de Huracán ante Argentinos, quedó con 22 unidades y no se subió a la punta de la Liga Profesional.

Fuente: TyC Sports