Lilia Lemoine apuntó contra Victoria Villarruel: "Se cortó sola y no entiende que es vicepresidente"

La diputada de La Libertad Avanza abordó la interna y lanzó críticas hacia la vicepresidenta por sus conflictos con Javier Milei.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y, en un tono más crítico en el marco de la interna presidencial, aseguró que "no es la jefa política del movimiento": "Villarruel se cortó sola y no entiende que es vicepresidente". "Villarruel es irresponsable. Primero, porque no se ganaron las elecciones gracias a ella, fue gracias a Javier Milei y gracias a muchas personas, incluida yo desde 2018, o Karina Milei. Sin Karina no habría Javier Milei, es su socio número 1. El que no entiende eso no entiende a La Libertad Avanza", aseguró. Lilia Lemoine: "Al Presidente no se le falta el respeto" En declaraciones para Radio Mitre, Lemoine señaló que "todos los desaires de parte de Villarruel hacia el Presidente son inaceptables. Haberle llamado jamoncito al Jefe de Estado, a su compañero de fórmula, es una falta de respeto. Al Presidente no se le falta el respeto". Y agregó: "No le gusta pagar costos políticos a Victoria. Yo no sé que agenda tiene pero hay una maldición con los vicepresidentes. Siendo libertaria me costó aceptarla. Ya se cortó sola, no entiende que es la vicepresidente y que reemplaza al presidente cuando está de viaje". Javier Milei desaprobó la visita a represores y duda sobre Victoria Villarruel: "No sé si tuvo algo que ver" Este viernes, el presidente Javier Milei condenó la reunión entre los diputados de La Libertad Avanza y represores detenidos por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza, y dudó cuándo fue consultado sobre si Victoria Villarruel estuvo relacionada con la organización del evento: "No sé si tuvo algo que ver". En declaraciones radiales, el Jefe de Estado puso en pausa sus críticas hacia los senadores que votaron a favor de la reforma jubilatoria y repudió la visita de sus propios diputados a la cárcel de Ezeiza, un encuentro que contó con la presencia de Alfredo Astiz. "Esa no es mi agenda. Habrá que investigar cómo fue movido eso. Fue hecho con intenciones, el cura que organizó eso terminó siendo echado", expresó. Al ser consultado sobre la posible implicancia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el hecho, Milei respondió: "No sé si tuvo algo que ver con esto. Habrá que ver. Mi agenda no es seguro".