Milei compartió la primera foto junto a Yuyito González: “Junto a mi novia”

El Presidente difundió la imagen en sus redes sociales antes de la conferencia que ofreció en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El presidente Javier Milei difundió anoche su primera foto oficial junto a Amalia “Yuyito” González. “Junto a mi novia”, sostuvo el mandatario en un texto junto a la imagen, publicada en sus redes sociales previo al discurso que brindó en la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Previa de mi conferencia en la Bolsa de Comercio de Rosario junto a mi novia Yuyito González, la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez y el maravilloso vocero presidencial Manuel Adorni. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió Milei. La publicación, luego, fue compartida por la exvedette con la frase “salida de viernes con mi novio” y la canción Love Is in the Air.

La relación sentimental del Presidente fue confirmada por la conductora el pasado 14 de agosto, durante su programa, luego de que fueran captados por las cámaras saludándose con un beso en la boca en el exCentro Cultural Kirchner (CCK), hoy Palacio Libertad.