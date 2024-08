River, con el debut del “Huevo” Acuña, no pudo con Newell’s en el Monumental

El Millonario, que contó con el defensor campeón del mundo desde el arranque, igualó sin goles con la Lepra por la fecha 12 de la Liga Profesional.

River Plate no pudo romper su racha de empates en la Liga Profesional y sumó su cuarta igualdad consecutiva al empatar 0-0 con Newell's Old Boys en el Estadio Monumental. A pesar del entusiasmo generado por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Millonario no logró trasladar su buen momento internacional al torneo local.

El partido, que marcó el debut de Marcos Acuña con la camiseta de River, fue en líneas generales opaco y con escasas oportunidades de gol. En la primera mitad, los dirigidos por Marcelo Gallardo intentaron imponer su juego, pero solo lograron generar dos ocasiones claras. Facundo Colidio, con un remate cruzado que controló fácilmente Hoyos, y Mastantuono, quien envió su disparo por encima del travesaño, fueron los únicos que lograron inquietar la defensa de la Lepra.

En el segundo tiempo, la entrada del Diablito Echeverri le dio un ligero impulso al Millonario, que tuvo sus mejores momentos en los primeros minutos del complemento. Echeverri avisó con un remate débil, y luego Colidio y Borja tuvieron sus chances, pero la defensa rosarina y el arquero Hoyos respondieron con solvencia. Sin embargo, el ímpetu de River se diluyó y Newell's, sin mostrar grandes argumentos ofensivos, consiguió neutralizar los ataques locales.

La oportunidad más clara del partido llegó en el tramo final, cuando a los 41 minutos, Manuel Lanzini habilitó a Meza, quien optó por asistir a Borja en lugar de rematar al arco, pero su pase fue defectuoso y la defensa leprosa despejó el peligro. El empate dejó una mejor sensación para Newell's, que cortó una racha de tres derrotas consecutivas, mientras que para River significó otro traspié en su intento de acercarse a los primeros puestos de la tabla.

Con este resultado, River sigue a siete puntos de la cima y no pudo ingresar a la zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores, mientras que Newell's continúa sin ganar en la Liga Profesional, aunque valoró el punto obtenido en el Monumental.

En la próxima fecha, el Millo visitará el domingo a Independiente mientras que el elenco rosarino recibirá el sábado a Belgrano en Rosario.