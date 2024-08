Jenna Ortega explica la razón por la que eliminó su cuenta de Twitter

Además, la artista expresó sus sensaciones sobre el uso de la inteligencia artificial.

La actriz estadounidense Jenna Ortega, de 21 años, protagonista infantil de varios éxitos de Disney Channel y películas, reveló que hace unos 2 o 3 años eliminó su cuenta de Twitter (ahora X), después de que "aparecieron imágenes y fotos absurdas" y "contenido sucio" de ella, editado mediante inteligencia artificial (IA), cuando "era una niña". La artista precisó que esa cuenta en Twitter se la habían recomendado para ayudarla a "construir su imagen".

Este sábado, en el podcast 'The Interview' de The New York Times, la actriz aseguró que no disfrutó en absoluto vivir esa experiencia con tan solo 14 años. "Es aterrador. Es corrupto. Está mal", afirmó. Ortega expresó que debido a esa experiencia actualmente odia la IA.

Cuando su entrevistadora le preguntó si ella había visto imágenes pornográficas en su cuenta de Twitter cuando era niña, la artista respondió afirmativamente. "Una de las primeras... de hecho, el primer mensaje directo que abrí yo misma cuando tenía 12 años fue una foto no solicitada de los genitales de un hombre, y eso fue solo el comienzo de lo que vendría después", apuntó Ortega y agregó: "Era repugnante y me hizo sentir mal. Me hizo sentir incómoda. De todos modos, por eso la borré, porque no podía decir nada sin ver algo así. Entonces, un día, me desperté y pensé: 'Oh, ya no necesito esto'. Así que lo dejé".