Evangelina Anderson contó por qué se cambió el apellido

Evangelina Anderson, conocida por su carrera como modelo y panelista en el programa "Los 8 escalones", ha revelado detalles íntimos sobre su vida personal y profesional durante su participación en el programa "La Noche de Mirtha". En una conversación con la icónica conductora Mirtha Legrand, Anderson abordó tanto su relación con el exfutbolista y actual técnico de River Plate, Martín Demichelis, como el origen de su apellido artístico, que ha generado curiosidad entre sus seguidores.

La conversación comenzó con una charla sobre su vida en pareja. Evangelina Anderson, que lleva años casada con Demichelis y ha vivido con él en diferentes partes del mundo, compartió cómo se llaman cariñosamente en privado. "Yo le digo Demi, de Demichelis, cariñosamente", confesó la modelo. Asimismo, reveló que su esposo la llama "Evi" o "Angelina", explicando que en Alemania, donde residieron durante muchos años, el nombre "Evangelina" no es común y las personas solían referirse a ella como "Angelina". Este detalle muestra la adaptación de la pareja a las diferentes culturas que han experimentado a lo largo de los años.

Sin embargo, uno de los momentos más reveladores de la entrevista llegó cuando Mirtha le preguntó sobre el origen de su apellido artístico. "¿Quién te puso Anderson?", indagó la conductora, desatando la curiosidad de la audiencia. Evangelina no dudó en responder y aclarar el misterio: "Mi apellido es Paternó, pero Mónica Corona, quien me representaba en ese momento, me puso Anderson. Ella me bautizó y no lo pude cambiar más". Este comentario arrojó luz sobre cómo la industria del entretenimiento muchas veces impulsa a los artistas a adoptar nombres que resuenen más en el público, dejando de lado sus apellidos de origen.

La modelo también compartió la reacción de su padre ante este cambio de apellido, revelando que inicialmente él no estaba convencido de la idea. "Mi papá, que tiene una mueblería muy grande en Devoto, me dijo ‘bueno, está bien, Paternó es muy conocido’. Pero ahora me dice ‘no, me hubiese gustado que conserves el apellido’", contó Evangelina. Esta anécdota subraya cómo los cambios en la identidad pública pueden tener un impacto en la vida personal y familiar, algo que Evangelina ha manejado con el tiempo.

La aparición de Evangelina Anderson en el programa de Mirtha Legrand también sirvió para desmentir los rumores recientes sobre una posible crisis matrimonial con Demichelis. Esos rumores habían surgido en los medios, con periodistas como Augusto "Tartu" Tartufoli y Sergio Rek especulando sobre una posible separación, incluso sugiriendo que Demichelis estaba viviendo en un hotel. Sin embargo, Evangelina se encargó de aclarar que esas especulaciones no tenían fundamento y que su relación sigue siendo sólida, a pesar de los desafíos que enfrentaron al mudarse nuevamente a Argentina a finales de 2022.