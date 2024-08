Tras su debut en River, Marcos Acuña disparó contra la dirigencia de Racing

El “Huevo” dijo que el único llamado que recibió fue el de Gallardo.

Marcos Acuña tuvo su debut oficial con la camiseta de River Plate en el empate 0-0 ante Newell's por la fecha 12 de la Liga Profesional.

El lateral izquierdo, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, no solo expresó sus primeras impresiones como jugador del Millonario, sino que también lanzó duras críticas hacia la dirigencia de Racing, club donde jugó entre 2014 y 2017 antes de emigrar a Europa.

En una entrevista con ESPN, Acuña evitó profundizar sobre su decisión de regresar al fútbol argentino con River en lugar de Racing, diciendo: “De eso no quiero hablar más”. Sin embargo, no pudo contener su molestia y apuntó contra los directivos de la Academia: “El único que me llamó fue River, con Marcelo (Gallardo). Ningún otro club se interesó. Los dirigentes de Racing se manejaron muy mal conmigo y mi familia, recibí amenazas”.

Estas declaraciones surgieron días después de que el presidente de Racing, Víctor Blanco, señalara: “Hablamos con Marcos a principios de año y su idea era seguir un par de años más en Europa. Hay que ver las virtudes del que lo contrató. Gallardo lo llamó, lo convenció, y seguramente por eso habrá tomado la decisión”. Además, Blanco habría agregado que en el fútbol, los jugadores están “por el dinero, esa es la realidad”, lo que habría generado el enojo del “Huevo”.

A pesar de su descontento con Racing, Acuña se mostró satisfecho con su regreso al fútbol argentino y destacó la importancia de su llegada a River: “Estoy feliz de volver al fútbol argentino”. Respecto al partido ante Newell's, el jugador comentó: “Se hizo muy trabado, muy físico. Hay que seguir para lograr los objetivos que tenemos”. Además, el defensor expresó su ilusión por jugar en el Millonario: “River es un grandísimo club. Los compañeros y todos los que trabajan acá me recibieron muy bien. Ahora tengo que acomodarme en lo que quiere el técnico. Vine a un club copero, así que estoy feliz y quién no se ilusiona con la Libertadores”.

El debut de Acuña marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, con la mirada puesta en conquistar nuevos títulos con River Plate, mientras deja atrás la controversia con Racing y se enfoca en los desafíos que vienen.