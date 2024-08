Patricia Bullrich habló sobre la visita de diputados del oficialismo a represores: "Me enteré por los diarios"

La ministra de Seguridad negó que haya facilitado la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores en el penal de Ezeiza.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó que haya facilitado la visita de diputados de La Libertad Avanza a represores en el penal de Ezeiza. La funcionaria dijo: "Es falso de toda falsedad". De esta manera Bullrich salió al cruce de las acusaciones de la diputada del oficialismo, Lourdes Arrieta, que participó de la escandalosa reunión con militares condenados por delitos de lesa humanidad, y la involucró en la polémica, en los chats que difundió en su cuenta de X sobre la organización de la visita a militares condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

Bullrich dijo: "Es falso de toda falsedad. Me enteré de la visita de los diputados por los diarios", en declaraciones a la radio Cadena 3. La ministra de Seguridad dijo además que el Servicio Penitenciario Federal (SPF), órbita en la que está el penal de Ezeiza, "hizo lo que dice la ley de Ejecución de la pena", que establece que un diputado puede entrar con aparatos para registrar la visita.

La funcionaria dijo: "Si se presenta un diputado y pide entrar el SPF lo tiene que dejar entrar, por lo que dice la ley. Así que ni el SPF ni en mi caso que yo ni me enteré, porque no me llamó nadie, ni tuve una comunicación". Aclaró que la visita de los diputados de LLA a represores "se hizo está dentro de la ley" y que querer involucrarla en el escándalo junto al SPF "es una mentira total y absoluta".