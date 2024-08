Los audios del VAR en el gol anulado a Santiago Sosa en el clásico Racing-Independiente

La Liga Profesional publicó los diálogos en la jugada que la terminó en gol pero que luego fue anulado.

La Liga Profesional de Fútbol publicó este lunes los audios del VAR relacionados con la polémica decisión que anuló el gol de Santiago Sosa en el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, que culminó en un empate sin goles.

El encuentro, disputado en el Cilindro por la fecha 12 del torneo local, dejó a los hinchas de la Academia con un sabor amargo, especialmente tras el fallo que impidió a su equipo ponerse en ventaja.

El incidente ocurrió a los 44 minutos del primer tiempo, cuando Santiago Sosa desvió con la cara un cabezazo de Roger Martínez, enviando el balón al fondo de la red. Sin embargo, el festejo fue breve, ya que el árbitro asistente Lucas Novelli, en conjunto con Diego Romero desde la sala de VAR en Ezeiza, determinó que Sosa se encontraba en posición adelantada.

La jugada fue calificada como una decisión factual, lo que significa que no fue necesario que el árbitro principal, Nicolás Ramírez, revisara la jugada en el monitor a pie de campo.

La controversia se centró en la posición del pie derecho de Joaquín Laso, el cual no fue suficiente para habilitar a Sosa. El VAR trazó las líneas correspondientes y determinó que la mano de Kevin Lomónaco no habilitaba al jugador de Racing, ya que no se considera una parte del cuerpo válida para la jugada. En consecuencia, el pie de Sosa quedó fuera de juego, delimitado por la línea roja, mientras que el de Laso se ubicó en la línea azul.

Un detalle curioso es que en los audios se escucha a los árbitros del VAR inicialmente confundir la intervención de Sosa, creyendo que había tocado el balón con la mano. Sin embargo, luego corrigieron su análisis, indicando que el impacto fue con el pecho, cuando en realidad, el balón golpeó en la cara de Sosa, específicamente en el cachete.

Pese a la polémica, Racing no logró capitalizar la superioridad numérica tras la expulsión de un jugador de Independiente y terminó empatando un partido en el que el Rojo resistió con valentía, incluso con nueve hombres en los minutos finales.