Schwartzman cayó en la primera ronda del US Open y se despidió del último Grand Slam de su carrera

El tenista argentino perdió ante Gael Monfils en un partido muy emotivo en el Abierto de Estados Unidos.

La ilusión de Diego Schwartzman en el US Open llegó a su fin tras ser derrotado por el francés Gael Monfils en la primera ronda del torneo. El Peque, que había generado grandes expectativas después de superar la fase de clasificación, cayó por 7-6, 2-6, 2-6 y 1-6, poniendo fin a su participación en el último Grand Slam de su carrera.

Schwartzman comenzó el partido con gran intensidad, llevándose el primer set en un tiebreak tras una dura batalla. Sin embargo, el desgaste físico y la solidez de Monfils hicieron mella en el argentino, quien no pudo mantener el ritmo y terminó cediendo los siguientes tres sets.

A pesar de la derrota, la participación de Schwartzman en el Abierto de Estados Unidos fue seguida con atención, especialmente tras su anuncio de que este sería su último Grand Slam luego de no poder acceder al cuadro principal en los otros tres torneos grandes de la temporada.

El Peque vivió el US Open con una mezcla de emociones, consciente de que estaba disfrutando de sus últimos momentos en el circuito. “Los jugadores se me han acercado para decirme: ‘es tu Grand Slam, vamos. Sigue adelante’. Y eso estuvo bien. Siento que para mí es uno más, pero a la vez, a veces en otro momento de ese mismo día siento que ‘es el último’. Así que es raro. Pero me siento bien. Lo estoy disfrutando”, expresó Schwartzman, quien recibió el reconocimiento de sus colegas y fanáticos.

Al finalizar el partido, Schwartzman fue despedido con una ovación de los hinchas, en un momento cargado de emotividad. Su madre estuvo presente en la tribuna, y el estadio se unió en un aplauso cuando en la pantalla gigante se proyectaron algunos de sus mejores momentos en sus 11 participaciones en el torneo. Además, recibió un cuadro con fotos destacadas de su carrera en el US Open, como recuerdo de su paso por el certamen.

“Es difícil hablar. Soy una persona que llora mucho. Pero no quiero llorar hoy. Son momentos especiales que pasé acá. Le quiero agradecer a los hinchas por este torneo y las veces anteriores, me han apoyado muchísimo, no sé si lo merezco o no, pero estoy muy agradecido”, dijo con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas. “Nunca soñé con este tipo de momentos, pero tal vez corrí mucho y me lo merezco, ja. Disfrutaré cada momento a partir de ahora”, agregó con una sonrisa.

A pesar de la despedida en el US Open, Schwartzman aún tiene una última cita pendiente con el tenis: su retiro oficial será en febrero de 2025, durante el Argentina Open. Hasta entonces, el Peque continuará disfrutando de sus últimos partidos y del cariño del público que lo ha seguido a lo largo de su carrera.