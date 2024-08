Emilia Clarke anunció su próximo protagónico: una serie de espionaje

La actriz británica ha firmado para protagonizar un futuro thriller de espionaje de Peacock titulado "Ponies".

La actriz británica nominada al premio Emmy, Emilia Clarke, ha firmado para protagonizar un futuro thriller de espionaje de Peacock titulado 'Ponies'. Clarke, conocida mundialmente por su papel de Daenerys Targaryen en 'Juego de tronos', interpretará a un personaje llamado Bea en la serie.

La historia se ubica en Moscú en 1977. Dos "PONIES" ("personas sin interés" en el lenguaje de los servicios de inteligencia) trabajan anónimamente como secretarias en la embajada estadounidense. Eso es hasta que sus maridos son asesinados en circunstancias misteriosas en la URSS, y la pareja se convierte en agentes de la CIA. Bea (Clarke) es una hija de inmigrantes soviéticos, que habla ruso y tiene una educación excesiva. Su compañera, Twila, es una chica de un pequeño pueblo que es tan agresiva como intrépida. Juntas, trabajan para descubrir una vasta conspiración de la Guerra Fría y resolver el misterio que las convirtió en viudas.

'Ponies' es una creación de Susanna Fogel ('The Spy Who Dumped Me') y David Iserson ('Mr. Robot'), siendo la primera a su vez productor ejecutiva, directora y coguionista de la serie. Por su parte Iserson será coguionista, productor ejecutivo y showrunner. Además de protagonizar la serie, Clarke será una de las productoras ejecutivas junto a Jessica Rhoades, Fogel, Iserson, Katherine Bridle y Alison Mo Massey. Se trata de una producción de Universal Television.

