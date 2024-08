Matilda Blanco recordó su mala experiencia sobre una cirugía estética que le arruinó la vida

La asesora de moda recordó la dura experiencia de su cirugía estética, que le dejó secuelas dolorosas.

La detención del cirujano argentino Cristian Pérez Latorre en los EE.UU. por operar sin la habilitación correspondiente se transformó en uno de los temas del día y en LAM Matilda Blanco recordó con amargura una experiencia a manos de una profesional que le arruinó la vida.

En este sentido, Matilda recordó cómo fue el calvario que vivió cuando en enero del 2018 se sometió a un procedimiento estético conocido como dermolipectomía a manos de una conocidísima profesional, que le ocasionó muchos problemas en los años siguientes.

“Me la hizo una cirujana plástica y la hizo mal porque no me cerró la pared abdominal y un tiempo después se me hizo una hernia. Tuve que vivir con esa hernia un tiempo largo, estuve fajada mucho tiempo porque me moría el dolor”, recordó, muy triste.

“Aparte tenía como un huevo, una cosa que me iba creciendo y finalmente después me tuve que operar de nuevo para que me cerraran la pared abdominal, me corrigieran todo, me sacaran el aire. Todo fue muy doloroso, muy tremendo, y no pude probar que me habían hecho esto”, agregó.

En este sentido, Matilda contó que “la aseguradora y la médica, que no daba nunca la cara, me habían ofrecido 50 mil pesos como compensación”. Pero los problemas que relató Matilda fueron solo una parte de las complicaciones.

“Me pone re mal, chicos, me re angustia, no saben… La pasé tremendamente mal, muy mal. Y no conforme con eso, sin haberme pedido permiso, me hizo una pequeña lipo en las rodillas y me absorbió las linfas, y yo quedé con problemas linfáticos para toda la vida”, agregó Matilda sobre esta traumática experiencia.