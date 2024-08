Internaron de urgencia a José "Pepe" Mujica en Uruguay

El expresidente fue ingresado este martes por la mañana a la clínica luego de haber sometido a las sesiones de radioterapia.

José Mujica fue internado este martes por la mañana en el sanatorio Casmu y estaría en observación en el hospital por las próximas 48 horas donde también se harán estudios para controlar los valores. El expresidente sufre de un cáncer de esófago que lo llevó a realizar sesiones de radioterapia que terminaron hace unas semanas. Según confirmaron, la razón de su internación corresponde a que la semana pasada Mujica se retiró del hospital a su casa con suero. Sin embargo, volvió al Casmu debido a que no pudieron seguir pasándole suero porque no le encontraban la vena. Fuentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) aseguraron que el mandatario tiene problemas en las venas debido a la vasculitis que padece hace años. En tanto, se espera que el mandatario se encuentra en observación entre las próximas 24 y 48 horas en la mutualista para poder volver a su hogar ya que también están realizando estudios para controlar sus valores. El avance de su enfermedad Mujica sigue aguardando un último examen médico para saber si las sesiones de radioterapia lograron combatir el tumor, pero durante una entrevista publicada este viernes en The New York Times reconoció las buenas perspectivas de los profesionales de la salud. "La vida es hermosa. Con todas sus peripecias, amo la vida. Y la estoy perdiendo porque estoy en el tiempo de irme", reconoció el exmandatario de 89 años durante la entrevista, donde ante la pregunta de cómo le gustaría ser recordado, expresó: “Como lo que soy, un viejo loco que tiene la magia de la palabra”. En tono reflexivo, el expresidente entre 2010 y 2015 adoptó un tono filosófico y señaló que “la vida es una sola y se acaba”, por lo que indicó: “La humanidad necesita trabajar menos y tener más tiempo libre. Hay que darle un sentido a la vida. Luchar por la felicidad, no sólo por la riqueza”. Al mismo tiempo, destacó su admiración por la naturaleza y si bien no cree en Dios, respetó a los creyentes. "Es como un consuelo ante la idea de la muerte", planteó. El diagnóstico de cáncer de esófago fue informado por el propio Mujica el pasado 29 de abril, tras lo cual los médicos definieron avanzar con 30 sesiones de radioterapia, que finalizaron en junio. Según se supo en los últimos días, en las últimas semanas el exmandatario llevó adelante una ecografía que no reveló irregularidades, aunque todavía resta realizar una endoscopía para confirmar la desaparición del tumor. "Clínicamente, tiene un panorama bastante positivo, pero ahora tiene mucha debilidad. Tiene que poder empezar a recuperar fuerzas", sostuvo recientemente la exvicepresidenta y esposa del líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, quien remató: "Él está bien, pero peleando para poder estar mejor”.