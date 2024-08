Un acto de amor: le donó un riñón a su hermano y la operación de trasplante fue un éxito

La compatibilidad entre ambos fue del 100%, un hecho que según los especialistas, ocurre en solo el 25% de los casos entre hermanos.

Un trasplante renal marcó un hecho histórico para la comunidad de Colonia Dora. La intervención quirúrgica, efectuada en el Hospital Córdoba, fue un completo éxito, beneficiando a Alejandro, un empleado municipal de 44 años, quien recibió un riñón de su hermana Maricel. Ambos superaron los rigurosos estudios previos necesarios para llevar a cabo el procedimiento.

Alejandro, que había estado en tratamiento de diálisis, recibió el riñón de su hermana Maricel, quien reside en Buenos Aires. La compatibilidad entre ambos hermanos fue del 100%, un hecho que, según los especialistas, ocurre en solo el 25% de los casos entre hermanos.

En diálogo con Noticiero 7, el Dr.David Jarma expresó su alegría tras la exitósa operación: "Es maravilloso porque es el gesto de amor por excelencia que le va a dar la posibilidad de sobrevida del injerto y sobrevida del paciente".

Por su parte, Adriana, esposa de Alejandro, compartió el impacto emocional que tuvo la situación en la familia: "Fue un golpe tremendo, porque él era una persona muy sana, no fumaba, no tomaba y no se desvelaba".

Sobre el final, expresó que "gracias a la ayuda de Dios la cirugía fue un éxito y ahora solo queda esperar que todo continúe bien", cerró Adriana.