Fechas y sedes de todas las carreras que disputará Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino llega a la máxima categoría reemplazando en la escudería Williams al norteamericano Logan Sargeant.

El piloto argentino Franco Colapinto fue confirmado como el nuevo integrante de la escudería Williams y disputará lo que resta de la temporada de Fórmula 1, tomando el lugar de Logan Sargeant, quien sufrió un accidente en el último Gran Premio de Países Bajos.

Colapinto, que llevará el número 43 en su monoplaza, se enfrentará a un emocionante desafío en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El piloto argentino participará en nueve Grandes Premios, compitiendo en circuitos icónicos como Monza, Estados Unidos, México y Brasil.

A continuación, se detallan los días y horarios de cada carrera en las que el piloto argentino estará presente:

Calendario de Grandes Premios para Franco Colapinto

1 Gran Premio de Monza (Italia):** 1 de septiembre - 10:00 am

2 Gran Premio de Bakú (Azerbaiyán):** 15 de septiembre - 8:00 am

3 Gran Premio de Marina Bay (Singapur):** 22 de septiembre - 9:00 am

4 Gran Premio de Estados Unidos:** 20 de octubre - 4:00 pm

5 Gran Premio de México:** 27 de octubre - 6:00 pm

6 Gran Premio de San Pablo (Brasil):** 3 de noviembre - 2:00 pm

7 Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos):** 24 de noviembre - 3:00 am

8 Gran Premio de Qatar:** 1 de diciembre - 1:00 pm

9 Gran Premio de Abu Dhabi:** 8 de diciembre - 10:00 am

Estos nueve eventos marcarán un momento crucial en la carrera de Colapinto, quien debutará en la Fórmula 1 con una oportunidad única de mostrar su talento en algunos de los circuitos más prestigiosos del mundo.

Los fanáticos argentinos y del automovilismo en general estarán atentos a cada una de sus presentaciones, esperando que el joven piloto logre dejar su marca en la historia del deporte.