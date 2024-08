Milei, junto a Marcos Galperin, visitará las oficinas de Mercado Libre

Durante el mediodía del próximo miércoles, el presidente participará de un recorrido en la sede del unicornio de origen argentino.

El presidente Javier Milei visitará la semana que viene las oficinas de Mercado Libre, en un recorrido que contará con la presencia del fundador de la empresa, Marcos Galperin. La visita será el miércoles al mediodía, según indicó Casa Rosada, y se da luego de que el unicornio de origen argentino presentara una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) contra la billetera digital Modo.

Según el gigante del e-commerce, las entidades financieras dueñas de la billetera Modo habrían realizado una “concentración prohibida” y una “cartelización” para perjudicar a las fintech. “Es como si todos los supermercados se pusieran de acuerdo para tener una única marca de supermercados para comercializar productos y fijaran sus promociones en conjunto para no competir entre sí”, indicó Mercado Libre, que presentó la denuncia ayer.

Las 36 entidades asociadas en Modo operan cuatro de cada cinco tarjetas de crédito emitidas en el país, el 81% de los depósitos del sistema financiero y el 86% de las cajas de ahorro en la Argentina.

En el sector bancario reconocen que ya tomaron contacto con la denuncia, aunque rechazaron los cuestionamientos planteados. “Para que haya cartelización debe haber posición dominante y no es el caso. Está claro que el interés de Mercado Libre no es por los consumidores, sino en ser el único y que el mercado no sea libre”, dijeron en off the record desde una de las grandes entidades financieras del país.

Modo radicó anteriormente sus propias denuncias ante la CNDC por “prácticas anticompetitivas” y “monopólicas” contra Mercado Pago, que se encuadrarían presuntamente dentro de las figuras de “abuso de posición dominante de tipo exclusorio”. Es decir, la acusan de bloquear o impedir que otros actores puedan competir con sus servicios.

Esto mismo argumentó para pedir por la interoperabilidad de los QR, un tema que se resolvió en mayo de este año, pero que tuvo varias idas y vueltas durante todo 2023. En rigor, los bancos nucleados en Modo pedían que la fintech habilite pagos en su red de QR, la más extensa del país, con cualquier billetera virtual y también con cualquier tarjeta dentro de esas billeteras. Mercado Pago, por su parte, pretendía que las otras firmas tengan un cargo (un derecho de uso o fee) por usar sus QR, como remuneración a su inversión para expandir este medio de pago, que la empresa introdujo en 2018. Modo no quería en principio pagar ese derecho de uso, pero finalmente se llegó a un acuerdo.

Pero hubo otro conflicto importante entre bancos tradicionales y Mercado Pago, alrededor del sistema de transferencias conocido como Debin. Las fintech usaban el sistema para permitir a sus usuarios ingresar dinero a su billetera desde cuentas bancarias, realizando el fondeo desde la aplicación de la fintech. Los bancos, por su parte, reclamaron al BCRA que el esquema Debin no habilitaba el movimiento inverso: que desde la app de un banco o Modo se pueda ingresar dinero desde una cuenta fintech.

En agosto de 2023, el Banco Central implementó el sistema de “transferencias pull” y habilitó la herramienta “ingresar dinero” en las apps de los bancos. Estableció como fecha límite el 1° de diciembre para poner fin del sistema Debin y reemplazarlo por el nuevo esquema pull. Galperin dijo en ese momento que el cambio afectaría a cuatro millones de usuarios y, considerando a la medida un ataque contra Mercado Pago, aseguró: “No lo van a poder romper”. El cruce de denuncias sigue un año después.

