Yeyo De Gregorio, enojado por no haber sido convocado al Cris Morena Day: “Estoy dolido”

El actor se pronunció en las redes sociales tras no ser convocado a la celebración de la reconocida productora en el Gran Rex.

El canal de streaming Olga decidió llevar a cabo el “Cris Morena Day”, un evento dedicado a celebrar los mayores éxitos de la icónica productora televisiva que alcanzó la fama con series como “Chiquititas”, “Rebelde Way”, “Casi Ángeles”, entre otras.

El Cris Morena Day reunió a muchos actores y actrices que comenzaron sus carreras en la televisión siendo muy jóvenes. Sin embargo, uno de los actores que marcó su huella en aquellas producciones, Stéfano de Gregorio, más conocido como Yeyo, aparentemente no fue invitado. Al ser consultado sobre su ausencia, él mismo lo confirmó a través de sus redes sociales y en Socios del Espectáculo replicaron la acción del actor.

Yeyo

“Lo respondó acá así les contesto a toooooodos los que me mandaron un mensaje similar. No, lamentablemente no voy a estar, no fui convocado por nadie, me hubiese gustado, después de trabajar casi 11 años en todos los éxitos de Cris. Será la próxima”, escribió el joven que participó en el Bailando, luego de que una fan le indicara que había viajado desde Italia para verlo.

Y agregó: “No estoy enojado igual, un poco dolido, pero siempre bancando las cositas de Cris desde donde me toque. Hoy lo voy a estar mirando cual fan como muchos de ustedes”, cerró, con un emoji de corazones.