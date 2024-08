Sarmiento de Junín y Lanús no pasaron del cero en el arranque de la fecha

El Verde y el Granate empataron sin goles en el partido que abrió el capítulo 13 de la Liga Profesional.

En el arranque de la 13ª jornada de la Liga Profesional 2024, Sarmiento y Lanús no pudieron sacarse ventaja y terminaron igualando 0-0 en el Estadio Eva Perón de Junín. El resultado no benefició a ninguno de los dos equipos y no reflejó la cantidad de oportunidades que tuvo el Granate a lo largo del partido.



El encuentro, marcado por una incesante lluvia, tuvo su dosis de emociones y polémicas. Lanús, dirigido por Ricardo Zielinski, mostró un claro dominio de la pelota y generó numerosas situaciones de peligro, especialmente a través de Ramiro Carrera y Marcelino Moreno. Sin embargo, Lucas Acosta se erigió como la figura del partido al responder con solidez en cada intento del equipo visitante, con una destacada actuación que evitó que el marcador se moviera.



Uno de los momentos polémicos de la jornada llegó en la segunda mitad, cuando Manuel Mónaco cometió una dura falta sobre Juan Carlos Cáceres. La jugada fue reclamada por los jugadores de Lanús como para expulsión debido a la vehemencia de la infracción, pero el árbitro Andrés Zunino optó por sancionar solo con tarjeta amarilla. Además, no recibió la revisión del VAR para reconsiderar su decisión.



Con este empate, Sarmiento se mantiene en la vigésima posición con 14 puntos y alcanza el vigésimo quinto lugar en la Tabla Anual con 23 unidades. Por su parte, Lanús asciende a la undécima posición con 18 puntos y se ubica en el décimo cuarto lugar en la tabla acumulada con 41 unidades.



En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Godoy Cruz en Mendoza, mientras que Lanús recibirá a Unión en La Fortaleza. Ambos equipos buscarán mejorar sus posiciones en el campeonato y asegurar puntos valiosos para sus aspiraciones en la temporada.