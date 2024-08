Se desarrolló con éxito una charla sobre “Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes" en el Renzi

La charla estuvo a cargo de la Lic. en Obstetricia, María Reneé Aramayo. Donde se habló de la importancia de educar y asesorar a los adolescentes, derribar mitos y promover verdades acerca de la temática.

En el marco de la “2° Edición de la Feria del Libro Municipal” se llevó a cabo la charla de la licenciada en Obstetricia, María Reneé Aramayo, sobre “Salud sexual y Reproductiva para Adolescentes" una charla centrada en la importancia de educar y asesorar a los adolescentes, derribar mitos y promover verdades acerca de la temática.

En la oportunidad, Aramayo destacó: “La idea por parte de la Municipalidad de La Banda desde el área de Salud es que tengan un espacio seguro y confiable donde serán asesorados sobre la vida sexual y reproductiva”.

La charla se enfocó en la prevención y el cuidado, haciendo hincapié en la “Vida Sexual Activa y Sana” de los adolescentes y jóvenes, junto a la importancia del uso del preservativo, los controles y asesoramientos médicos correspondientes.

Asimismo, la licenciada trató de que el encuentro sea un intercambio de conocimiento y preguntas, y no solo una disertación unidireccional. Buscó abrir los ojos de los adolescentes a la importancia de cuidarse, el no tener vergüenza al hablar sobre este tipo de temas, aprender todos los métodos de prevención y cuidado que existen y para qué sirven y que no siempre hay que dejarse llevar solo por lo que digan en redes o en el boca a boca, sino recordar que se puede buscar siempre ayuda profesional cuando la necesiten.