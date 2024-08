El género de la comedia. Claves para la construcción de una buena comedia. Las diferencias y similitudes con el drama y otros géneros. Referentes del género en las artes audiovisuales.

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y Televisión

Cuando enseño las pautas básicas en la escritura para medios audiovisuales (cine, televisión, video, web) siempre menciono una máxima a mis alumnos: "Es más fácil para el guionista hacer llorar que hacer reír". Usualmente el espectador empatiza con el personaje de una película, es por ello que "al ponerse en su lugar", se imagina esa situación que se plantea desde el guión y se consigue la respuesta, o sea la sensibilización del observador.

La risa es otra cosa, hacer reír "es cosa seria". No cualquiera aborda el género de la comedia y te saca una carcajada. Los guionistas de comedias deben tener una agudeza especial. A medida que el ser humano va creciendo se va “encorsetando” en sus demostraciones. Un niño pequeño se ríe o llora espontáneamente. También le surge miedo ante tal o cual película. Y llora ante los dramas. El niño no la "caretea", el niño "es", no tiene máscaras sociales pues aún no las necesita. Cuando los años pasan, las personas van controlando sus emociones en público y es por ello que es muy difícil lograr la emoción en una audiencia adulta. Ni que hablar que lloremos en la sala del cine o que nos larguemos una carcajada.

Como Guionista y Director tuve el placer de comprobar para bien y para mal esto que les cuento. Recuerdo mi primer guión, mi enamoramiento por lo escrito (cosa típica del escritor novato), y ni que hablar cuando vi terminada la película, ya era un amor meloso, esa película era sublime para mí, tanto tiempo, esfuerzo, trabajo. En fin, como buen principiante creía haber hecho arte, creía que era lo mejor que había filmado alguien alguna vez, creía que era algo innovador, algo nunca antes visto. Esto quedó hecho añicos cuando en el Microcine de la Escuela de Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, mis compañeros y mis profesores me hicieron la devolución a mi "perfecta película". Allí aprendí que al espectador no le interesa si el actor no es actor sino tu vecino, si la película se financió de tu bolsillo o la produjo la Warner Brothers, si en vez de luces profesionales utilizaste reflectores de patio y si al micrófono lo sujetaste con un palo de escoba en lugar de un boom profesional. Al espectador le interesa el resultado, la película. Allí comprendí que se debe trabajar para lo que se ve y se escucha, no para el backstage, tan de moda hoy en día.

A mis alumnos universitarios les pido por favor que trabajen para la pantalla no para el backstage. La gran mayoría se preocupa más por la foto del rodaje para Instagram o Facebook que para el resultado de la película en sí. El aparentar hacer vale más hoy en día que el trabajo terminado, en las redes se vende la mímica de lo audiovisual, lo que se está haciendo. Lo que sucede casi siempre luego, sobre todo en nuestra provincia, es que las películas de los backstages no se las puede ver nunca. El interés radica en parecer director, no en serlo.

Lo mejor que puede sucederle a uno como Guionista y Director es inmiscuirse en la sala oscura del cine entre el público y observar como la gente se ríe o llora en una escena. Cuando eso sucede me digo para mis adentros "misión cumplida". Cuando eso no pasa, y en la escena donde se pensó que el espectador debía de reírse y no lo hace, es cuando comprendo que como escritor y director, en esa oportunidad fallé.

Casi siempre me sale bien como realizador lograr la emoción del público en el drama. En la comedia me cuesta bastante debo reconocerlo. Por eso admiro a los comediantes, que generalmente son los escritores y directores de sus propios films. Y son o eran tan buenos que ahora al mencionar algunos se darán cuenta que no pasan de moda, porque la comedia bien hecha es así, inmortal. Invito a ver las películas y programas de televisión si aún no lo hicieron de Chales Chaplin, Buster Keaton, Roberto Gómez Bolaños, Cantinflas, Pepe Biondi, Alberto Olmedo, Peter Sellers, Juan Carlos Altavista, Jim Carrey, Jerry Lewis, Tato Bores, Sacha Baron Cohen, Rowan Atkinson, Juan Carlos Mesa, Robin Williams, Guillermo Francella, Mel Brooks, Antonio Gasalla, Groucho Marx, Jorge Porcel, Gianni Lunadei, Alfredo Casero, Niní Marshall, Diego Capusotto, Terry Gilliam, Bill Murray, Gene Wilder, Pepe Arias y Adriano Celentano entre tantísimos otros.