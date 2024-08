Emigrados: la distancia que más duele

Las videollamadas acortan la nostalgia, pero no tienen la entrañable emoción del abrazo.

Por Horacio Convertini, en diario Clarín

En 1990 visité el pueblo del Sur de Italia donde nacieron mis abuelos y mi padre, Cisternino. Fue una experiencia movilizante en muchos sentidos. Todavía seguía en pie el trullo (pequeña construcción rural de piedra rústica y techo cónico) en el que habían vivido, un recordatorio de quiénes habían sido antes de llegar a Buenos Aires: campesinos iletrados de una tierra yerma que, tras sobrevivir a una guerra mundial, prefirieron cruzar un océano interminable antes que soportar otra. Entre los parientes que me recibieron estaba un anciano, Bartolomeo, que se largó a llorar como un chico. Era el único que había visto partir a mi familia rumbo a América en 1925. Era el único testigo de un desgarramiento.

En los últimos tiempos se ha puesto de moda un subgénero periodístico que básicamente responde a esta fórmula: “El argentino que dejó todo para irse a X (un país desarrollado) y logró cumplir su sueño”.

Son historias de vida que, más allá de ser auténticas e, incluso, interesantes, parecen glorificar la emigración: en el exterior (generalmente en Europa, Australia o Estados Unidos) podemos cumplir los sueños que aquí, en la Argentina, se nos niegan.

Escasean testimonios de los que afuera galguean por monedas, de los que fracasan, de los que sienten el racismo en la cara, como cuenta la mexicana Brenda Navarro en su notable novela “Ceniza en la boca” (“Los españoles te ofrecen su casa, pero nunca te dan la dirección”).

El costo emocional suele pasarse por alto o, cuanto mucho, se lo inscribe casi como una nota al pie, como si fuera un impuesto que se amortiza fácilmente. Es lógico: la conexión constante y automática vía Internet reduce la nostalgia. Una simple videollamada y ya tenés a tus seres queridos en la pantalla del celular. Pero ojo: sólo en la pantalla.

La emigración contempla una distancia que no sólo es la que existe entre el punto geográfico donde nacimos y el punto geográfico al que nos hemos ido a vivir. La distancia que no se cuenta y que pesa enormemente, aunque hayamos ido a países donde no te arrebatan el celular por la calle y los precios de las cosas casi ni se mueven, es aquella que no se puede acortar con la tecnología del siglo XXI, la que sólo desaparece con el abrazo, con el beso, con la caricia. Su unidad de medida no tiene un metro patrón porque depende del lábil lenguaje de los cuerpos, del calor de los sentimientos, del hueco inmaterial de la ausencia.

Bartolomeo, el anciano de Cisternino, era pequeño pero fuerte. Vestía un traje oscuro (supongo que sus mejores galas) y tenía el aspecto recio de los hombres que han sobrevivido a varios cataclismos sociales. Cuando me vio llegar, el gesto severo se le deshizo al instante. Las lágrimas ablandaron su mirada y me dio un cálido y emocionado apretón de manos. A sus ojos, no era solo yo el que acaba de llegar a ese pueblito de la Puglia sino también el recuerdo de mi abuela Antonia, de mi abuelo Rafael y de los niños a los que nunca vio crecer.