Stefi Roitman definió el look clave para el verano 2025: microbikini bicolor y short de jean

La esposa de Ricky Montaner apostó por una elección clásica, estableciendo las bases para el estilo veraniego del próximo año.

Sin dudas, Stefi Roitman es fanática de la moda y las tendencias y así lo demuestra en cada posteo que hace en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen poco más de 3 millones y medio de personas de alrededor del mundo. Siempre atenta a lo último de lo último, esta vez, volvió a dar que hablar tras posar en su perfil con una microbikini bicolor en blanco y negro. La combinó con un básico eterno: un short de jean.

El corpiño de la bikini, a la vista del look, es de base total black y cuentan con vivos, tiras y breteles en off white. El blanco y negro es una combinación cromática que nunca falla y Stefi Roitman lo sabe muy bien.

El minishort de jean tampoco falla. Es celeste bien amplio, con pinzas y sumó una campera del mismo color y material. El cuanto al beauty look, se mostró 100% al natural, sin una sola gota de make up.

En otra de las imágenes que compartió en el posteo, mostró en el espejo el total look y sumó un accesorio a su pelo: una vincha marrón lisa. “¿Qué me dicen de este domingo? ¿Estoy soñando? Familia hermosa, los amo”, escribió la influencer en el pie de foto de la publicación, y luego agregó: “Deslizá hasta el último video para ver la bikini más linda que me mandaron mis amigas desde España”.