Intentó llevarse la ropa de su abuela y la reacción de la mujer se volvió viral

Un video en TikTok se hizo viral al capturar una divertida interacción entre una abuela y su nieta mientras discuten sobre la ropa.

En TikTok, un video protagonizado por una joven y su abuela capturó la atención de millones de personas. En el clip, compartido en la cuenta @nicolefagundes1, Nicole intenta llevarse la ropa de la señora, generando una serie de reacciones que se hicieron virales.

El video comienza con Nicole revisando el armario de su abuela y encontrando algunas prendas que le llamaron la atención. “No me quiere dar nada”, escribía al inicio del clip. En ese sentido, la tarea de llevarse esas prendas no resultó sencilla.

La abuela mostró su desaprobación cuando su nieta se probó un tapado. “Eso me queda bien a mí, es lo único que tengo para salir”, declaró. A pesar de la insistencia de Nicole, la señora no cedió: “Dios mío, me pone loca. Dejá de revolverme”.

No contenta con ese intento, Nicole probó con otro abrigo. La reacción fue similar: “No te lo voy a dar ni loca. No puedo darte ese, es mío”. Además, la mujer se mostró particularmente molesta con la grabación: “No me filmes porque te reviento”.

Sin embargo, en un momento del video, parecía que la abuela iba a ceder con una tercera prenda. Inicialmente, accedió a que Nicole se la llevara, pero luego reconsideró: “Déjame probarlo, es la última moda esto”. Finalmente, la señora decidió regalarle algunos de los abrigos a su nieta.

El video concluye con una nota emotiva de Nicole a su abuela. “Te amo abuela, sé infinita”, escribió en la descripción del clip, que acumula casi dos millones de reproducciones.