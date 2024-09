Gallardo: “En el fútbol argentino se corre mucho y se juega muy poco”

El Muñeco habló tras el empate de River ante Independiente en Avellaneda.

Por la fecha 13 de la Liga Profesional, Independiente y River Plate protagonizaron un clásico caliente en el que ninguno de los dos equipos pudo imponer condiciones, y terminó igualado 0-0.

A pesar de contar con superioridad numérica tras la expulsión de Santiago López en el primer tiempo, el Millonario no logró romper la sólida defensa del Rojo, generando frustración en los dirigidos por Marcelo Gallardo.

En conferencia de prensa, el técnico de River dejó en claro su disconformidad con el juego y lanzó una crítica que resonó en el ambiente del fútbol argentino.



"Fuimos un equipo presente en la disputa física, pero nos falta vuelo futbolístico del medio hacia adelante", analizó Gallardo sobre el rendimiento de sus dirigidos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su cuestionamiento al ritmo de juego en la liga local: "En el fútbol argentino jugamos todos partidos disputados, donde se corre mucho, se protesta todo y se juega muy poco", expresó el Muñeco, evidenciando su descontento con el contexto en el que se desarrolló el encuentro en Avellaneda.



Más allá de la autocrítica, Gallardo se mostró optimista respecto al futuro del equipo, especialmente con la vista puesta en la Copa Libertadores. "Por ahora no nos alcanza y necesitamos ganar, pero estoy convencido de que vamos a mejorar con el correr de los partidos", aseguró el DT, quien ya tiene planificada una mini pretemporada durante el receso por Eliminatorias para ajustar los detalles y elevar el nivel de su plantel.



Gallardo explicó el cambio de Kranevitter

Uno de los puntos que generó dudas en el partido fue la sustitución de Matías Kranevitter tras la expulsión en Independiente, y Gallardo no dudó en explicar la decisión: "Al tener un hombre de más, lo pensé desde el juego. Fonseca tenía más juego para darle salida limpia al equipo. No necesitábamos un volante de contención y me decidí por eso".

El entrenador apostó por una alineación más ofensiva, pero la falta de precisión en los últimos metros impidió que River se lleve los tres puntos.



