Kaley Cuoco sorprendió al confesar con quién no volvería a trabajar

Cancelada en su segunda temporada, "The flight attendant" le ha dado a Kaley Cuoco una vida tras "The Big Bang Theory", además de dos nominaciones al Globo de Oro.

Aunque no estaba en la primera versión del reparto, The Big Bang Theory no sería lo mismo sin Kaley Cuoco. La sitcom de Chuck Lorre se emitió entre 2007 y 2019. Cuoco interpretaba a Penny, la oveja negra en un mundo de genios asociales capaces de dar una clase magistral en Harvard y, al mismo tiempo, invalidados para saludar a una mujer.

Como le ocurrió al resto del elenco, los siguientes proyectos de Kaley Cuoco no han evitado que ella siga siendo Penny, la de The Big Bang Theory. Esto no implica que su carrera se haya paralizado: entre 2019 y la actualidad, Cuoco ha intervenido en series como Harley Quinn y películas como El hombre de Toronto o Juego de roles. Sin embargo, su gran título tras The Big Bang Theory es The flight attendant, comedia negra que Cuoco protagoniza y produce.

Cancelada en su segunda temporada, The flight attendant ha sido señalada por Kaley Cuoco como su mayor reto interpretativo. En una entrevista para Variety, la actriz de The Big Bang Theory ha subrayado la dificultad de algunas escenas rodadas en The flight attendant. En ellas, Cuoco ha tenido que trabajar codo con codo con una persona con la que no piensa volver a colaborar. Y, tal y como ella lo expone, es realmente difícil que no ocurra de nuevo.

La peor compañera de Kaley Cuoco

En The flight attendant, el personaje de Kaley Cuoco, Cassie, es una azafata con problemas de alcoholismo y que debe lidiar con un misterioso cadáver del que ella, quizá, es responsable directa. En la segunda temporada, algunos de sus problemas se solucionan, pero la inestabilidad emocional de Cassie no cesa. Así, en cada toma, Cuoco debía interpretar a una persona diferente. En ocasiones, a una muy diferente.

Kaley Cuoco

Al ser preguntada por cómo ha capeado las múltiples versiones de Cassie, Cuoco reconoce que aquello fue muy duro. “Soy una esponja y, como tal, hago un millón de cosas diferentes en un millón de tomas diferentes. Sin embargo, no es así como se trabaja ante una cámara”, explicó Cuoco. Según cuenta, su misión era la de interpretar a una Cassie “convencional” y, luego, en montaje, escogían el plano de la Cassie que estaban buscando.

“Una vez elegido, tenía que cambiarme para trabajar contra la Cassie que se recogía en esa toma. Y así, durante horas. Si metía la pata, había que empezar de nuevo”, recuerdó Cuoco. “De forma que si me preguntas con quién no quiero volver a trabajar en mi vida, te diré que conmigo misma”.