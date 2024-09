Entre la “corrupción buena” y un paseo por el Medioevo

Internas que son “externas”: Lemoine llamó “trepa” a Pagano, dijo que Villarruel tiene “la maldición de la vice “y que Lourdes Arrieta es una “desequilibrada mental”.

Por Silvia Fesquet

Para Clarín

Lo bueno de la Argentina es que no permite que se agote la capacidad de asombro. Nobleza obliga, los esfuerzos son transversales.

Saltó a la fama años atrás por una charla TED titulada “¿Qué tienen los pobres en la cabeza?”. Hoy, a los 31 años, Mayra Arena, militante peronista y dueña de una consultora, volvió a la notoriedad por otro manifiesto. “Si las partes muerden de ahí, te conviene que haya un montón de esas cosas. Es de las corrupciones más transformadoras. Es el 'roban pero hacen'. No me calienta” soltó, sin ponerse colorada, en abierto respaldo a la corrupción en la obra pública, contraponiéndola a la de la gestión de Alberto Fernández y el escándalo de los seguros, a la que calificó de corrupción “inútil e inservible”.,

Siempre se aprende algo nuevo: gracias a Arena nos desayunamos con que hay una corrupción buena y otra mala. Autoproclamada “pro corrupción”, cuando Scioli se sumó al gobierno de Javier Milei, se descargó: “Tenemos que decir el hijo de la gran puta de Scioli. Que ahora es su nombre completo. Y que no lo podemos cagar a piñas porque le falta un brazo”.

La caida en picada del nivel del debate político parece lejos de encontrar su fondo. En una reunión en Diputados de la comisión de Libertad de Expresión la legisladora de Unión por la Patria Carolina Gaillard la emprendió contra su colega de La Libertad Avanza Nadia Márquez, al grito de “Sos una atrevida, rubia teñida”.

Al interior de las filas libertarias, la cosa no mejora. En las últimas horas se difundió un cruce entre las diputadas Marcela Pagano y Lilia Lemoine. La primera pidió la “pastillita psiquiátrica” para la segunda, a la que acusó de “grabar videos y extorsionar a los que graba”. La cosplayer a su vez la llamó “trepa”, le pidió “Dejá de operar a tu propio bloque” y agregó “No te tengo miedo”. “Cómo vas a tener miedo si te acostás en la sábana más alta de poder que podés?”, fue la réplica de Pagano, que además la tildó de “ignorante y papelonera”.

Muy edificante y sobre todo muy útil a los efectos de legislar. Si no fuera triste, sería casi graciosa esta paradoja de que las “internas” se hagan “externas” y se ventilen sin pudor y sin límites.

Como si no fuera suficiente, otro audio conocido estos días pero que sería de unos años atrás, vino a echar un poco más de barro en LLA. Allí Lemoine llama “manipuladora y maquiavélica” a la mujer de José Luis Espert, Mechi, y de él dice que es gay. “La tapadera de Espert es Mechi; Mechi es una vieja fea que no c... y se viste para el o...”, dice, en un alarde de vulgaridad, prejuicio y descalificación.

La semana pasada, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desató la polémica en una presentación en Diputados. Como si retrocediera décadas, dijo “rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología, que “se acabó el género”, y que “la violencia es sin género”, desconociendo las cifras de femicidios en el país: 250 en 2023, un 10,6% más que en 2022., y casi 2500 en una década.

Por citar apenas una de las críticas, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez planteó que “en su medieval diatriba (Cúneo) ignoró cuestiones constitucionales, convencionales y legales básicas. La igualdad ante la ley del art.16 proveniente de la Constitución de 1853 se completa con la no discriminación alojada por la reforma de 1994 que tiene entre las categorías prohibidas el género, la orientación sexual y la identidad de género. La protección integral de las mujeres como grupo históricamente desaventajado la definió la comunidad internacional en 1979...”.

Parafraseando a Bécquer, la Argentina pareciera ser ese “absurdo animado que rueda en el vacío para el asombro de sus habitantes”.