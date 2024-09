La recaudación fiscal de agosto alcanzó los 11,7 billones de pesos

En el octavo mes del año la recaudación tuvo una variación interanual del 189,6%.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó este lunes el informe de recaudación tributaria de agosto en el que informó que en el octavo mes del años se recaudaron $ 11.764.131 millones. De esta manera, en el octavo mes del año la recaudación tuvo una variación interanual del 189,6%. Entre enero y agosto la recaudación total fue de $ 79.691.248 millones por lo que en el año la recaudación tuvo una variación interanual del 237,5%. El organismo de recaudación indicó que en agosto se registraron ingresos correspondientes a las Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes que incluyeron: El Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social (moratoria) En este mes en particular venció el plazo para la cancelación al contado de deuda vencida al 31 de marzo de 2024 con la condonación del 70% de los intereses resarcitorios y punitorios, y se encontró vigente el plan de pago en cuotas. Se recaudaron en el mes $ 243.096 millones por este régimen.

Esta recaudación incluye $ 67.676 millones que corresponden a obligaciones adeudadas del Aporte Solidario y Extraordinario (Ley 27.605) que fueron regularizadas bajo el presente régimen, las cuales no forman parte de los recursos tributarios. El Régimen de Regularización de Activos –Impuesto Especial de Regularización En este mes se encontró vigente la adhesión a este régimen con el pago adelantado de no menos del 75% del impuesto especial de regularización para aquellos sujetos que adhieran antes del 30 de septiembre.

Se recaudaron $ 133 millones en moneda nacional.