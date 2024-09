Ante la ausencia de Messi, quién podría usar la 10 en la Selección Argentina

El capitán no fue convocado por lesión y hay varios candidatos a portar el mítico número en esta doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Argentina deberá enfrentar a Chile y Colombia en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 y ante la ausencia de Lionel Messi, por lo que el número 10 tendrá nuevo dueño.

Habitualmente, el encargado de llevar el mítico dorsal era Ángel Di María, pero el “Fideo” tampoco forma parte de los convocados por el conjunto “albiceleste”, luego de que el ex Rosario Central, anunciara su retiro del seleccionado argentino tras la consagración de la Copa América 2024.

A su vez, Ángel Correa, también supo llevar la “10” cuando el actual jugador del Inter Miami no se encontraba entre los convocados. El ex San Lorenzo fue elegido ante Bolivia en 2022 y, justamente, ante Chile y Colombia en 2023. Sin embargo, no fue seleccionado por el entrenador argentino Lionel Scaloni para participar de la doble fecha FIFA.

Ante esto, los que se perfilan como principales candidatos para portar el famoso número son: Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Alexis MacAllister y Julián Álvarez.

Actualmente, tanto Martínez, como Mac Allister utilizan este mismo dorsal con sus actuales equipos (Inter de Milán y Liverpool respectivamente), por lo que ya conocen los que significa portar con esa responsabilidad.

Asimismo, Dybala, supo hacerlo durante mucho tiempo en la Juventus de Italia, donde se convirtió en un referente y se ganó el cariño de todo el público de la “vecchia signora”, que le rindieron una sentida despedida cuando el cordobés abandono la institución “bianconera” para unirse a la Roma.

Por otro lado, “La Araña”, nunca ha utilizado dicho doral en ninguno de los clubes donde jugó, ya que en River utilizó el número 9 y tanto en el Manchester City, como hoy en día en el Atlético Madrid, lleva la 19 en la espalda.