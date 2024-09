Tras la pelea por los subsidios, Milei recibe a Jorge Macri para firmar el traspaso de los colectivos

El encuentro tendrá lugar este martes a las 11 en Casa Rosada. El acuerdo pone fin al conflicto entre ambas jurisdicciones por el recorte en los subsidios nacionales al transporte público.

En medio de la tensión por las demoras en la actualización del goteo de la coparticipación federal que recibe la Ciudad, Javier Milei recibirá este martes a las 11 a Jorge Macri para firmar el acta-acuerdo por la transferencia de 31 lineas de colectivos a la órbita porteña.

Se trata de una derivación del conflicto entre ambas jurisdicciones por el recorte en los subsidios al transporte público que ejecutó la Nación desde el 1° de septiembre. En este caso, el Gobierno decidió traspasar a la Ciudad la jurisdicción de las citadas líneas de autotransporte que circulan en CABA y no cruzan al Conurbano.

Ayer, lunes por la tarde, estuvo en Casa Rosada el secretario de Transporte, Franco Mogetta, que se encuentra bajo el paraguas del Ministerio de Economía, para preparar los "papeles" de lo que será la transferencia del servicio desde la órbita nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro será el corolario de negociaciones entre ambas administraciones que el último jueves tuvieron un mojón como lo fue el ofrecimiento formal del traspaso. El mismo había sido gestionado directamente entre el ministro Luis Caputo (Economía) y el propio alcalde porteño. Es en Economía donde se ultimaron detalles del decreto que viene a cambiar el número 656 de 1994, en el que se dispuso que el transporte en el ámbito porteño esté bajo la órbita de Nación.

Hace unos 10 días, en plena disputa dialéctica por la quita de subsidios anticipada por el Ejecutivo, en Parque Patricios advertían que el sistema podía colapsar o requería un fuerte aumento de tarifas. Pero el gobierno porteño finalmente aceptó la última propuesta porque, a su entender, la transferencia del servicio de las 31 líneas se realizará en forma integral. Es lo que en teoría quedará rubricado con el acta de este martes.

Es que en Uspallata aseguraban que no podían aceptar una poda en las partidas sin tener la potestad de administrar íntegramente el servicio, tal como sucede con el subte. Hasta el citado convenio, no podían definir el valor del boleto y otras decisiones del área vinculadas a las 31 líneas en disputa. De no mediar un traspaso completo del servicio, sólo Transporte de Nación podía reducir o eliminar subsidios y, al mismo tiempo, definir la tarifa, habilitar o delinear los recorridos de los micros.

En Casa Rosada defendían la quita de subsidios al transporte del AMBA con dos argumentos contundentes: cuidar el equilibrio de las cuentas públicas y terminar con la discriminación que sufrían las provincias. "No puede el gobierno nacional de todos los argentinos seguir subsidiando a dos jurisdicciones por encima del resto del país, no tiene por qué el interior seguir solventando a la Provincia y a la Ciudad", había declarado, a su turno, el cordobés Moggetta.

El boleto promedio en el país es de $823, y en el AMBA el mínimo es de $371. Una de las promesas políticas de Milei en acuerdo con el ex candidato y ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti fue terminar con estas distorsiones en favor del AMBA y en contra del Interior. Temerosas por el recorte de subsidios, las empresas del autotransporte sugerían la posibilidad de restringir los recorridos nocturnos. Algo similar ocurría con la provincia de Buenos Aires, el otro distrito que vio afectada la transferencia de subsidios millonarios para su transporte: Axel Kicillof viene de cuestionar duro a Milei por la poda en esos recursos.

Al traspaso de las 31 líneas de colectivos a la órbita porteña se le suma otra enmienda sustancial: desde el domingo la Nación también dejó de financiar parte del "boleto integrado" o red SUBE, que otorga descuentos de 50% en el segundo viaje y de 75% en el tercer viaje dentro de un ciclo de dos horas. El recorte alcanza a los subsistemas de transporte que solamente recorran la Capital o la Provincia, por eso no financiará ese sistema en el subte, que es administrado por la Ciudad. De acuerdo a los datos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la quita de estos descuentos afectará al 13% de todas las transacciones que se realizan en el AMBA.

Con la recepción del Presidente al alcalde porteño, el Gobierno busca mitigar la tensión entre ambas administraciones por el incumplimiento por parte de la Nación en el pago a las arcas porteñas del 2,95% de la Coparticipación Federal; la Ciudad tiene un aval de la Corte Suprema de Justicia, cautelar mediante, para este reclamo e incluso hace un mes había llegado a pre-acuerdo con el Palacio de Hacienda que en Parque Patricias denuncian nunca se llegó a cumplimentar.